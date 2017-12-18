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Raton: экстремальный внедорожник 6х6
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Lamborghini Raton: шестиколесный экстремальный внедорожник 

LiveCars.Ru 18 декабря 2017
Официальная премьера нового спортивного кроссовера Lamborghini Urus вдохновила множество независимых дизайнеров, которые начала выкладывать в сеть своё видение того, каким может быть экстремальный внедорожник культового итальянского бренда в будущем.
Познакомьтесь, 6-колёсный Lamborghini Raton — работа независимого австрийского дизайнера, который опубликовал изображения виртуального внедорожника на популярном ресурсе Behance. В описание своего уникального проекта Lamborghini Raton независимый дизайнер отмечает, что автомобиль назван в честь самого опасного быка в Испании, от которого, по меньшей мере, погибло три человека, за что он получил прозвище «el toro asesino» (в переводе — бык-убийца).
Emre Husmen/Behance // Визуализация экстремального внедорожника Lamborghini Raton 6x6
Также свободный художник отмечает, что экстремальный 6-колёсный внедорожник Lamborghini Raton питается от гибридной силовой установки, в состав которой входит дизельный двигатель внутреннего сгорания. Ориентировочная мощность — 1000 лошадиных сил. Помимо этого, автомобиль обладает «исключительными возможностями вездехода».
Как можно видеть на представленных картинках, внедорожник Lamborghini Raton 6x6 получил чрезвычайно агрессивный дизайн экстерьера, выполненный в стилистике итальянского бренда. Добавим сюда огромный дорожный просвет.
По задумке автора, такая машина смогла бы составить конкуренцию таким моделям, как Mercedes G-Class 6x6, Kahn Land Rover Defender и Hennesey Ford F-150 VelociRaptor. Естественно, итальянская компания не планирует выпуск такого автомобиля.
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