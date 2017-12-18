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«Кроссовер» Datsun рассекретили в сети
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Появилось фото серийного кроссовера Datsun 

Авторамблер 18 декабря 2017
Новинка, которая должна была стать серийным воплощением концепта Go-Cross, оказалась вседорожной версией компактвэна Go+, который продается на индонезийском рынке.
Судя по фото, опубликованному AutonetMagz, автомобиль получил пластиковый обвес, массивные рейлинги на крыше и большой спойлер. Вероятно, также увеличился клиренс, однако цифры издание не приводит.
Можно предположить, что силовой агрегат пока безымянная новинка унаследует у компактвэна. Это будет бензиновый двигатель объемом 1,2 литра, отдача которого составляет 68 л.с. Он работает в паре с «механикой», однако, по слухам, кросс-версию могут укомплектовать также вариатором.
Напомним, в России Datsun представлен двумя моделями: седаном on-Do и хэтчбеком mi-Do. Информации о появлении кроссовера на российском рынке нет.
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