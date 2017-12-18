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Новый WRX будет электрифицирован
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Новый Subaru WRX будет электрифицирован 

LiveCars.Ru 18 декабря 2017
Следующее поколение популярной спортивной модели Subaru WRX будет разительно отличаться от предшественника не только визуально, но и с технической точки зрения. В частности, как сообщает издание Autocar, ссылаясь на босса дизайнерского отдела марки Мамору Иши, автомобиль будет электрифицирован.
Как отметил в беседе с журналистами официальный представитель японского бренда, новый Subaru WRX унаследует множество дизайнерских решений от прототипа Subaru VIZIV Performance Concept, который был представлен публике на автосалоне в Токио-2017.
Не менее важно то, что автомобиль сохранит приверженность к энтузиастам вождения. Это притом, что в последнее время многие мировые производителя оснащают свои модели автономными технологиями.
А вот поклонникам оппозитных моторов Subaru следующая новость понравится вряд ли, поскольку новое поколение модели Subaru WRX «непременно получит гибридную составляющую, с возможностью подзарядки от обычной электросети». Хотя, в настоящее время подробная информация о технической «начинке» модели не рассекречивается.
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