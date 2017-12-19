Опубликован ТОП самых продаваемых автомобилей в РФ

Опубликован ТОП самых продаваемых автомобилей в России

Несмотря на то, что окончательные итоги продаж новых легковых автомобилей на российском авторынке в этом году будут оглашены Ассоциацией европейского бизнеса (АЕБ) только в январе, уже сейчас можно прикинуть примерную картину, выделив самые популярные модели в России.

По состоянию на ноябрь (11 месяцев с начала 2017 года) объем реализации новых легковушек в России составляет 1 миллион 400 тысяч машин, что на 12 процентов выше, чем было годом ранее.

Первая строчка удерживается седаном Kia Rio, который, судя по всему, на первой позиции в этом ТОП-е по итогам 2017 года и останется, сместив с этого места бывшего безоговорочного лидера — Hyundai Solaris. Суммарно с января по ноябрь этого года в России было продано 90 тысяч 491 автомобиль «Рио».

На второй позиции оказалась Lada Granta — 83 тысяч 384 проданных машин за отчетный период. Первую тройку замыкает еще один автомобиль «АвтоВАЗа» — Lada Vesta с показателем в 69 тысяч 336 реализованных машин.

На четвертой строчке располагается Hyundai Solaris, который в 2016 году лидировал в этом рейтинге, но со сменой поколений откатился за пределы ТОП-3.

Пятым стал кроссовер Hyundai Creta — 49 тысяч 406 проданных автомобилей за 11 месяцев 2017 года.