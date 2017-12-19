Опубликован ТОП самых продаваемых автомобилей в РФ

Несмотря на то, что окончательные итоги продаж новых легковых автомобилей на российском авторынке в этом году будут оглашены Ассоциацией европейского бизнеса (АЕБ) только в январе, уже сейчас можно прикинуть примерную картину, выделив самые популярные модели в России.
По состоянию на ноябрь (11 месяцев с начала 2017 года) объем реализации новых легковушек в России составляет 1 миллион 400 тысяч машин, что на 12 процентов выше, чем было годом ранее.
Первая строчка удерживается седаном Kia Rio, который, судя по всему, на первой позиции в этом ТОП-е по итогам 2017 года и останется, сместив с этого места бывшего безоговорочного лидера — Hyundai Solaris. Суммарно с января по ноябрь этого года в России было продано 90 тысяч 491 автомобиль «Рио».
На второй позиции оказалась Lada Granta — 83 тысяч 384 проданных машин за отчетный период. Первую тройку замыкает еще один автомобиль «АвтоВАЗа» — Lada Vesta с показателем в 69 тысяч 336 реализованных машин.
На четвертой строчке располагается Hyundai Solaris, который в 2016 году лидировал в этом рейтинге, но со сменой поколений откатился за пределы ТОП-3.
Пятым стал кроссовер Hyundai Creta — 49 тысяч 406 проданных автомобилей за 11 месяцев 2017 года.
В десятку также вошли: Volkswagen Polo Sedan — 42 тысячи 944 автомобиля, Renault Duster — 39 тысяч 12 автомобилей, Lada Largus — 30 тысяч 90 машин, Toyota RAV4 — 29 тысяч 740 автомобилей и Lada XRay — 29 тысяч 583 авто.