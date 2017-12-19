Почему «Смарт» взорвался на заправке

Хозяйка «Смарта» перепутала бензобак с воздухозаборником: машина взорвалась

На заправочной станции в Великобритании 54-летняя хозяйка автомобиля Smart Джули Никлин залила бензин в воздухозаборник своего автомобиля, перепутав его с горловиной бензобака. Об этом сообщает издание The Telegraph.

Джули Никлин владеет компакт-каром Smart Fortwo Pulse 2005 года выпуска. На левой части кузова автомобиля располагается прикрытый пластиковой заглушкой круглый воздухозаборник, через который воздух поступает в двигатель. На правой части машины (в том же самом месте) находится крышка горловины топливного бака. Их женщина и перепутала друг с другом.

motor.ru // Так выглядит воздухозаборник, который находится слева

Как только Никлин запустила мотор, раздался взрыв и машина загорелась. Выбраться из автомобиля женщине помог очевидец, остановившийся на той же АЗС. Мужчина смог оттащить ее подальше от автомобиля — он получил ожоги шеи и рук, но сама Никлин не пострадала. Она считает, что ее от ожогов спас толстый пуховик.