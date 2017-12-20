BMW X3 третьего поколения сравнили с предшественником

После того, как новое поколение BMW X3 поступило в продажу, немецкая компания представила небольшое видео, демонстрирующее сравнительную характеристику двух последних поколений F25 и G01.

Самые заметные изменения коснулись экстерьера, достаточно резкие формы сменились более стильными и округленными, решетка радиатора стала шире, выразительнее и получила активные аэродинамические элементы, произошла модернизация фар и обновление воздухозаборников, которые придали новой Х3 более элегантный внешний вид.

Салон третьего поколения тоже получил немало изменений, в виде полностью цифровой приборной панели, большого сенсорного дисплея с множеством полезных функций и других интересных моментов, что создали достаточно утонченную атмосферу.

Несмотря на то, что с первого взгляда автомобили могут показаться очень похожими, между ними существует масса значимых отличий в силу появлению инновационных технологий, делающих новую модель более умной и продвинутой. Среди них, стоит выделить несколько полезных функций безопасности и помощи водителю: Active Blind Spot Detection, Lane Departure Warning, активный круиз-контроль и фронтальное предупреждение о столкновении.

В целом, BMW X3 2018 года является сильным соперником в своем сегменте, учитывая что большинство обзоров модели были положительными.