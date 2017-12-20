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VW готовит 400-сильную версию Arteon R
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Volkswagen готовит 400-сильную версию Arteon R 

Auto.Today 20 декабря 2017
Как стало известно, Volkswagen работает над мощной версией Arteon R и уже сейчас проводит тестирования модели на гоночных трассах и городских дорогах.
Во время пресс-конференции, посвященной новому Polo GTI, официальный представитель немецкой компании Мартин Хьюб сообщил, что в данный момент автопроизводитель занимается усовершенствованием прототипа Arteon R. Также он подчеркнул, что модификация будет оснащена 3,0-литровым турбированным двигателем VR6, выдающим приблизительно 404 лошадиных сил, с автоматической коробкой передач.
Помимо этого, Мартин Хьюб предположил, что будущий автомобиль превзойдет даже Porsche Panamera, стандартные версии которого оснащены тем же 3,0-литровым агрегатом, но с мощностью в 325 лошадиных сил. В Volkswagen пока не сообщают время выхода модели Arteon R, однако ожидается, что новинка дебютирует на одном из автосалонов в следующем году.
Напоминаем, нынешняя версия Arteon предлагается в трех вариантах двигателя, начиная с 1,5-литрового TSI Evo (используется в новом Golf), 2,0-литрового TSI и до 2,0-литрового агрегата TDI.
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