Ещё
У «Гелика» в России возникли проблемы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Mercedes отзывает внедорожники G-класса 

CarClub 20 декабря 2017
Росстандарт и Mercedes-Benz уведомляют о старте отзывной кампании для внедорожников G-Class. Проверке подлежат 887 машин, проданных в России официальными дилерами в 2015-2017 годах.
Причиной отзыва автомобилей является блок управления электронной системы стабилизации (ESP), не соответствующий спецификации. Дилеры бесплатно обновят программное обеспечение блока, что не займет много времени.
Представители компании Mercedes-Benz уведомят владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, письмом или по телефону о необходимости предоставить машину в ближайший официальный сервисный центр для проведения осмотра и ремонта. Владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь письма, определить, попадает ли их автомобиль под отзыв, сопоставив VIN-код их экземпляра с прилагаемым перечнем, и записаться на сервис.
CarClub: последние новости
Стив Маттин успокоил поклонников «Нивы» Опрос показал, сколько россиян планируют скоро сменить машину Toyota показала новый RAV4 на тизере
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В права хотят добавить новую графу11
«Автоваз» начнет выпуск самого дешевого автомобиля4
Водителей обяжут надевать светоотражающие жилеты4
Камеры ГИБДД перестанут выписывать штрафы?1
Volkswagen готовит новый внедорожник
Видео
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
00:24
Появилась 142-я жертва моста «Газель не проедет»
Автоновости
01:17
Машину Путина выставили на продажу
Автоновости
05:18
Второй олимпиец продает наградной BMW
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:20
Hyundai отзывает более 43 тыс. Santa Fe
Бортжурнал
00:44
Европротокол предложили применять во всех ДТП без пострадавших
Автоновости
01:37
«Убийством не грозил»: водитель объяснил избиение пешехода
Бортжурнал Статьи
02:02
Airbus показал первый полет воздушного такси
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:47
Дань на ремонт: почему гаишнику смягчили приговор
Бортжурнал Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение