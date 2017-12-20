У «Гелика» в России возникли проблемы

Mercedes отзывает внедорожники G-класса

Росстандарт и Mercedes-Benz уведомляют о старте отзывной кампании для внедорожников G-Class. Проверке подлежат 887 машин, проданных в России официальными дилерами в 2015-2017 годах.

Причиной отзыва автомобилей является блок управления электронной системы стабилизации (ESP), не соответствующий спецификации. Дилеры бесплатно обновят программное обеспечение блока, что не займет много времени.

Представители компании Mercedes-Benz уведомят владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, письмом или по телефону о необходимости предоставить машину в ближайший официальный сервисный центр для проведения осмотра и ремонта. Владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь письма, определить, попадает ли их автомобиль под отзыв, сопоставив VIN-код их экземпляра с прилагаемым перечнем, и записаться на сервис.