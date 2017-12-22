Cверхзвуковой Bloodhound SSC испытают осенью

Новые испытания британского сверхзвукового автомобиля Bloodhound SSC пройдут осенью 2018 года в ЮАР

Создатели британского сверхзвукового автомобиля Bloodhound Supersonic Car (Bloodhound SSC) планируют приступить ко второй стадии его испытаний осенью 2018 года. Согласно информации, размещенной на сайте autocar.co.uk, во время предстоящего теста болид должен будет достичь скорости в 500 миль в час (805 км/ч). Местом испытаний станет почти 18-километровый участок ровного солончакового дна пересыхающего озера Хэкскин-Пэн в ЮАР, передате ТАСС

Чтобы достичь такой скорости, автомобиль оснастят новыми колесными дисками из алюминия, способными совершать 10,2 тыс. оборотов в минуту. Эксперты отмечают, что данное испытание сопряжено с немалым риском, поскольку болид обладает наименьшей устойчивостью именно при движении со скоростью от 400 до 500 миль в час (от 644 до 805 км/ч), когда контакт с землей уже не является определяющим фактором его разгона.

Если это испытание окажется успешным, то в следующем, 2019, году на том же самом озерном полигоне в ЮАР Bloodhound SSC постарается установить новый рекорд скорости, преодолев 800-мильную отметку (1287 км в час). С учетом того, что за штурвалом болида будет находиться рекордсмен мира, командир эскадрильи Королевских ВВС Великобритании Энди Грин , то у него появится возможность превысить свое же собственное и пока никем не превзойденное достижение 20-летней давности. В октябре 1997 года в пустыне Блэк-Рок в США Грину удалось разогнать болид Thrust SSC до 763 миль в час (1228 км/ч) и преодолеть звуковой барьер.