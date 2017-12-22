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В Европе назвали самые популярные автомобили
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В Европе назвали самые популярные автомобили 

Автовести 22 декабря 2017
Ежемесячный рейтинг абсолютных бестселлеров на европейском рынке, как правило, выглядит довольно однотипно. В особом почете здесь "Гольфы" и компактные хэтчбеки В-класса. В сентябре на второе место вроде бы вырвался кроссовер Nissan Qashqai, но в ноябре все выглядит привычно.
Вкусы европейских покупателей принципиально отличаются от предпочтений россиян. У нас в лидерах бюджетные седаны, но Европа предпочитает хэтчбеки. И модельный ряд предсказуем. Так, самой продаваемой моделью в Европе в ноябре привычно остался Volkswagen Golf с показателем 44 777 реализованных машин (+18,4%). Такие данные представила компания Jato Dynamics, на которую ссылается "Автостат".
Второе место осталось за Renault Clio, продажи которого — 26 411 автомобилей (-5,9%). Третий результат показал Peugeot 208, продажи которого выросли на 17,3% и достигли 21 556 единиц.
На Ford Fiesta остановили свой выбор 21 434 европейских покупателя (-6,8%). Замыкает пятерку лидеров Skoda Octavia, разошедшаяся тиражом 20 631 экземпляр (+2,5%).
В десятку самых продаваемых моделей в Европе также вошли и кроссоверы. Это Volkswagen Tiguan (19 067 шт., -0,3%), Renault Captur (18 886 шт., +4,5%) и Nissan Qashqai (17 769 шт., -0,4%). Далее идут Ford Focus (17 396 шт., +9,9%) и Toyota Yaris (17 063 шт., +9,3%).
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