В Москве все меньше желающих ездить на своем авто

В Москве все меньше желающих ездить на своем автомобиле

В столице активно снижается число жителей, использующих личные автомобили. Дорожная и экономическая ситуация привели к тому, что все больше москвичей предпочитают пересесть на общественный транспорт.

Хотя доходы в Москве выше, чем по стране, жители столицы все активнее отказываються от личных автомобилей и переходят на общественный транспорт. При этом молодые жители столицы все меньше ходят в автошколы, сообщает "Автостат" со ссылкой на Центр организации дорожного движения правительства Москвы

По статистике, до 65% всех начинающих водителей — это граждане в возрасте 18-25 лет. И если в 2014 году они получили 97 тыс. водительских прав категории "B", то в 2015-2016 годах выдавалось уже по 78 тыс. удостоверений, а по итогам 2017 года ряды столичных автомобилистов пополнят 75 тыс. водителей в этой возрастной категории.

ЦОДД прогнозирует, что эта тенденция будет сохраняться, учитывая, что аналогичные процессы сегодня происходят во многих странах мира. По мнению директора PwC в России Виктории Синичкиной, снижение интереса молодежи в возрасте 18-25 лет к личному транспорту может быть обусловлено, прежде всего, тем, что в связи с девальвацией рубля существенно выросла цена на автомобиль и стоимость его обслуживания. И сегодня моложеди все это просто не по карману. К тому же в последние годы изменился регламент сдачи экзамена на право управления автомобилем, ужесточились требования к автошколам, что в совокупности повлияло на доступность обучения для молодых граждан.

"Развитие инфраструктуры и появление альтернативных способов передвижения по городу, в частности, городской велопрокат, каршеринг и проч., способствует тому, что обладание личным автомобилем перестает восприниматься как нечто необходимое. Наиболее ярко данный тренд проявляется в крупных городах, и в частности, в Москве. Во многом этому способствует политика местных властей, направленная на снижение количества автомобилей на улицах столицы", — добавила Виктория Синичкина.