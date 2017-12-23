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«Тут все задом наперед». ГАЗ-66 шокировал американцев
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«Тут все задом наперед». Американцев шокировал легендарный ГАЗ-66 

Российская Газета 23 декабря 2017
Легендарный грузовик ГАЗ-66 с полным приводом шокировал американцев во время очередного тест-драйва советской техники, который провел в Лос-Анджелесе видеоблогер Павел Суслов.
"Тут все задом наперед!" — синхронно воскликнули уже знакомые по предыдущим роликам Суслова американцы Пол и Джей Ти, сев за руль вездехода с бескапотной компоновкой и заметив ручку переключения передач не сбоку от водительского сиденья, а сзади него. "Реально? Я не во сне?" — закричал Джей Ти. "Это просто неправильно и неудобно", — заметил, в свою очередь, Пол.
Позже оба попробовали переключать скорости во время движения, воспользовавшись вынесенной на торпедо табличкой-инструкцией. Но все же удобнее оказалось не пользоваться рычагом, стартовав со второй передачи и на ней же передвигаясь по маршруту.
Шутки американцев вызвали также размеры автомобиля (Джей Ти назвал его "лифтованным грузовиком") и расположенная за кабиной запаска, снять которую, по их мнению, смог бы лишь подготовленный атлет.
"Мне кажется, что я сплющу машину и, скорее всего, даже не замечу этого", — предположил Пол во время движения по крупной автопарковке.
Еще Пол и Джей Ти отметили специальную защиту фар для светомаскировки, расположенное параллельно земле рулевое колесо и большой металлический кожух, закрывающий моторный отсек. "Здесь можно организовать обеденный столик", — предположил Джей Ти, но в отсутствие продуктов уложил на крышку руку — словно это подлокотник.
ГАЗ-66 выпускался Горьковским заводом 35 лет — с 1964 по 1999 год. Всего с конвейера сошел почти миллион экземпляров. Автомобиль грузоподъемностью две тонны с полным приводом, самоблокирующимися дифференциалами обоих мостов и шинами с регулируемым давлением успешно служил в Вооруженных силах, но использовался и в народном хозяйстве. Кстати, внедорожные преимущества грузовика Пол и Джей Ти, по словам Павла Суслова, еще опробуют на пересеченной местности.
Ранее американские друзья российского блогера протестировали четыре советских автомобиля. Самым популярным оказался ролик с ВАЗ-2106 на улицах Лос-Анджелеса, собравший 1,6 млн просмотров. Тест УАЗ-469 посмотрели 1,1 млн человек, "Нивы" — 623 тысячи. Меньше всего собрал сюжет с милицейской "копейкой" — 92 тысячи просмотров.
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