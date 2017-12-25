В России в 2017-м продали более 20 тыс. Lexus

Российские продажи Lexus с начала года превысили 20 тыс. авто

С января по ноябрь 2017 года включительно дилеры Lexus продали в России 20 180 автомобилей японской марки. Продажи машин «Лексус» выросли на 4% к результату за аналогичный период прошлого года — 19 421 ед. авто.

Данные о продаже автомобилей Lexus в РФ стали доступны из исследования «Автостат Инфо». Статистика продаж в ноябре показывает, что самым востребованным «Лексусом» у россияне остается кроссовер Lexus RX. В прошлом месяце эта модель разошлась на рынке РФ в количестве 714 шт., что оказалось лучше прошлогоднего результата продаж (638 авто) на 12%. За тот же период спрос на компактный SUV модели Lexus NX вырос на 16% и составил 558 ед. Полноразмерный внедорожник Lexus LX в ноябре 2017 года был продан в количестве 416 ед. — это на 13,5% ниже уровня продаж прошлого года. Также в прошлом месяце российские покупатели приобрели 147 люксовых седанов Lexus ES (-4,5%), 52 полноразмерных внедорожника Lexus GX (-46,4%), а также три спорткара Lexus IS.

Всего в ноябре этого года россияне купили 1892 новых «Лексуса». Продажи марки выросли на 2% относительно результата ноября прошлого года — 1855 авто.