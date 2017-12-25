BMW идет на повышение цен

Какие автомобили подорожают с нового года. Список

BMW заявили, что подорожание составит 2,5%. Новый прайс-лист уже рассекречен: самый «бюджетный» 1 Series можно будет купить за 1 млн 550 тыс. рублей, купе 2 Series обойдется минимум в 1 млн 840 тыс. рублей. Седан 3 Series после подорожания будет стоить от 1 млн 890 тыс. рублей, а BMW 3 Series GT — от 2 млн 440 тыс. рублей. За купе BMW 4 Series клиенты должны буту отдать минимум 2 млн 560 тыс. рублей, за четырехдверный Gran Coupе — 2 млн 480 тыс. рублей, а за кабриолет — 2 млн 930 тыс. рублей. Седан 5 Series подорожает до 2 млн 820 тыс. рублей, BMW 6 Series — до 3 млн 560 тыс. рублей, а BMW 7 Series — до 4 млн 690 тыс. рублей.

Внедорожная линейка бренда не станет исключением. Базовый X1 будет стоить от 1 млн 930 тысяч рублей, X3 — от 2 млн 950 тыс. рублей, X4 — от 3 млн 140 тыс. рублей. Модели X5 и X6 с 1 января 2018 года «потяжелеют» до 4 млн 170 тысяч и 4 млн 789 тыс. рублей за базовую версию соответственно. Новый BMW X2, который доступен для заказа с ноября 2017 год, оценивается в 2 млн 250 тыс. рублей.

Cadillac намерен пересмотреть цены на все модели, которые доступны на российском рынке. Escalade «прибавит» около 400 тыс. рублей, а XT5 — примерно 300 тыс. рублей. В среднем все автомобили подорожают на 6-8%. Напомним, что Cadillac привез в Россию премиальный седан CT6 стоимостью 3 990 000 рублей.

Кроме того, подорожание грозит и автомобилям массового сегмента. Например, Ford намерен увеличить стоимость на 3–7%.

Подорожание, напомним, связано с увеличением утилизационного сбора на 15-17,5%.

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