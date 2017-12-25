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Автопапарацци засняли X7 iPerformance на тестах
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Автопапарацци засняли BMW X7 iPerformance на тестах 

Car.ru 25 декабря 2017
На территории завода немецкого автобренда BMW фотошпионы умудрились заснять новинку — огромный внедорожник. Прототипу дали имя X7 iPerformance.
В кадре автоновинка предстает в плотном камуфляже. Как это видно из фото, прототип, представленный в начале осени и данный экземпляр довольно сильно схожи. Скорее всего данная модификация и ляжет в основу серийной автомодели.
Что известно на сегодняшний день про обсуждаемую автоновинку. Данная модификация будет оснащена 4,4-литровыми турбомоторами, работающими на бензине и дизельном топливе. Позже, по словам автопроизводителя, машина получит и гибридную силовую установку.
Касательно габаритов новинки известно:
длина — 5,02 метра;
ширина — 2,02 метра;
высота — 1,8 метра;
колесная база — 3,01 метра.
Официальные представители баварского автобренда пока никаким образом не комментируют развитие обсуждаемой автомодели. Нет информации не про официальную презентацию, ни об ориентировочной стоимости X7 iPerformance.
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