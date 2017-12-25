Автопапарацци засняли X7 iPerformance на тестах

Автопапарацци засняли BMW X7 iPerformance на тестах

На территории завода немецкого автобренда BMW фотошпионы умудрились заснять новинку — огромный внедорожник. Прототипу дали имя X7 iPerformance.

В кадре автоновинка предстает в плотном камуфляже. Как это видно из фото, прототип, представленный в начале осени и данный экземпляр довольно сильно схожи. Скорее всего данная модификация и ляжет в основу серийной автомодели.

Что известно на сегодняшний день про обсуждаемую автоновинку. Данная модификация будет оснащена 4,4-литровыми турбомоторами, работающими на бензине и дизельном топливе. Позже, по словам автопроизводителя, машина получит и гибридную силовую установку.

Касательно габаритов новинки известно:

длина — 5,02 метра;

ширина — 2,02 метра;

высота — 1,8 метра;

колесная база — 3,01 метра.

Официальные представители баварского автобренда пока никаким образом не комментируют развитие обсуждаемой автомодели. Нет информации не про официальную презентацию, ни об ориентировочной стоимости X7 iPerformance.