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Mini выделится с помощью 3D-деталей
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Mini: 3D-детали персонализации для того, чтобы выделиться 

Car.ru 27 декабря 2017
Mini выводит персонализацию автомобилей на новый уровень благодаря новой программе Mini Yours Customized
Проще говоря, Mini позволит уже действующим обладателям своих машинок создать ряд эксклюзивных дизайнерских компонентов, которые затем будут напечатаны при помощи 3D-технологии в Германии и отправлены либо дилерам для установки, либо напрямую владельцу авто. Услуга доступна как для новых «Мини», так и для старых моделей.
Процесс начинается, как и следовало ожидать, с онлайн-конфигуратора. Клиенты загружают веб-страницу, и на выбор оказываются доступны различные варианты компонетов персонализации, различные стили исполнения. Можно воспользоваться шаблонными решениями или же предложить что-то своё. Например, реально получить специальные таблички с вашим нанесённым именем.
Прямо сейчас такая перенастройка доступна для трёх компонентов — передних крыльев (район указателей поворота), внутренней отделки салона, накладок на порги дверей.
Плюс лазерную проекцию под дверями не забудем отдельно отметить. Это означает, что, в дополнение к 3D-печати, Mini также позволит вашему имени, допустим, сиять на земле, когда открывается дверь.
Mini не объявила о цене за такую услуги, но истинных поклонником марки вопрос денег остановить не должен.
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