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Названы самые популярные пикапы в России
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Названы самые популярные пикапы в России 

LiveCars.Ru 28 декабря 2017
Аналитики отечественного агентства «Автостат» провели специальное исследование российского автомобильного рынка по итогам ноября 2017 года, и определи самые популярные модели в сегменте пикапов. Лидером рейтинга стал отечественный грузовичок UAZ Pickup.
Согласно опубликованным данным, в последнем осеннем месяце в России было 624 автомобиля УАЗ Пикап. При этом в период январь-ноябрь объём рынка этой модели компании УАЗ составил 3 192 единицы. Этот результат — лучший в сегменте по итогам 11 месяцев 2017 года.
Вторая строчка рейтинга самых популярных пикапов в РФ по итогам ноября 2017 года досталась модели Toyota Hilux. За отчётный период в стране было продано 367 таких автомобилей. Показатель за 11 месяцев 2017 года — 3 097 единиц.
«Бронза» досталась пикапу Mitsubishi L200. В ноябре текущего года объём рынка этого «японца» в России составил в 297 экземпляров, а в январе-ноябре было продано 1 411 единиц этой модели. С более подробной информацией об объёмах продаж пикапов в России можно познакомиться на сайте агентства.
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