Названы самые популярные пикапы в России

Аналитики отечественного агентства «Автостат» провели специальное исследование российского автомобильного рынка по итогам ноября 2017 года, и определи самые популярные модели в сегменте пикапов. Лидером рейтинга стал отечественный грузовичок UAZ Pickup.

Согласно опубликованным данным, в последнем осеннем месяце в России было 624 автомобиля УАЗ Пикап. При этом в период январь-ноябрь объём рынка этой модели компании УАЗ составил 3 192 единицы. Этот результат — лучший в сегменте по итогам 11 месяцев 2017 года.

Вторая строчка рейтинга самых популярных пикапов в РФ по итогам ноября 2017 года досталась модели Toyota Hilux. За отчётный период в стране было продано 367 таких автомобилей. Показатель за 11 месяцев 2017 года — 3 097 единиц.