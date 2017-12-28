Замечен Maserati GranTurismo от тюнинг-ателье DMC

При модернизации таких успешных автомобилей, как Maserati GranTurismo, всегда возникает небольшая проблема — тюнерам очень сложно преобразить автомобиль, не потеряв отличительные черты модели. Однако немецкую тюнинг компанию DMC это не остановило, и специалисты все-таки сумели обновить модификацию, сделав её более агрессивной.

Итальянский Maserati GranTurismo получил эксклюзивный пакет под названием Sovrano. Благодаря которому автомобиль стал обладателем видоизмененного переднего бампера MC Trofeo из углеродного волокна, вентилируемого капота GranTurismo GT3, а также специальных пользовательских боковых юбок, диффузора заднего бампера из углеродного волокна и спойлера на крышке багажного отсека.

Представленная модификация была замечена на одной из дорог в городе Герцлия, Израль. Пользователь Autogespot Superfast сфотографировал Maserati GranTurismo, когда тот стоял в пробке. И несмотря на то, что тюнинг-пакет был представлен еще в 2013 году, похоже, он не попал в руки владельцев GranTurismo.