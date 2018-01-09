Автопилот vs водитель: кто выдержит испытание снегом?

На дороги выезжают самоуправляемые автомобили. Безопасно ли это, особенно в зимних условиях, когда наблюдаются обильные снегопады и снежные заносы
Самоуправляемые автомобили ждет испытание зимой. Как пишут «Ведомости», даже небольшой снегопад может стать проблемой для датчиков и систем. Это показали прошлогодние тесты беспилотных автомобилей на дорогах общественного пользования. В ноябре прошлого года в Аризоне впервые в мире машины без присутствующего в них для подстраховки водителя стали перевозить пассажиров. Лазерные сенсоры — лидары — могут не отличить падающие снежинки от более твердых объектов. На недавних испытаниях в условиях умеренного снега машина сработала великолепно, но обильные снегопады и снежные заносы по-прежнему представляют собой проблему, говорят эксперты.
Константин Абдуллаев, руководитель проекта «АвтоАвто.ру»:
«Сейчас идут первичные испытания, и, если вспоминать, все, что было раньше — те же самые подушки и ремни безопасности, различные системы пассивного, активного слежения за уровнем опасности на дороге тоже имели определенные нюансы. И вот эти нюансы как бы были неразрешаемы и нерешаемы. Дело в том, что есть такое понятие, как адаптация. И если будет поставлена задача, то программист сделает такой продукт, который будет учитывать и снежинки, и иные условия. В данном конкретном случае — погодные. Насколько необходимы беспилотники сейчас в России? Нет инфраструктуры, соответственно, нет необходимости. Мне бы не хотелось давать прогнозы, потому что если будет поставлена задача, то за год все решат, а если будет не на уровне государственного внимания, то это будет длиться на уровне любительства. Конкретных сроков я не могу сказать, но, учитывая, что нет необходимости в этом, то лет пять-десять еще можно спокойно не думать о неуправляемых автомобилях».
Тем не менее зимой у самоуправляемых автомобилей есть и ряд ключевых преимуществ перед водителями-людьми. Благодаря подробным картам большинство машин знают точное расположение разметки или пешеходных переходов, даже если они скрыты под снегом или льдом. Радары самоуправляемого автомобиля могут распознать находящийся впереди объект в условиях сильного снегопада, пусть даже информация о нем не будет достаточно точной.
Препятствие препятствию рознь, и алгоритм, заложенный в машине, вряд ли сможет его обойти, считает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков:
«Безусловно, все препятствия, которые возникают неожиданно, будь то внеплановый ремонт дороги, сломавшийся автомобиль, у которого водитель меняет колесо, или огромная куча снега, или еще какие-то катаклизмы, должен распознавать сам автомобиль, то есть электронные системы должны опознавать препятствия. В наших условиях это будет работать гораздо хуже еще и потому, что даже если автопилот распознает это препятствие, он должен принять решение, что ему делать дальше. И если автопилот действует по правилам дорожного движения, а по-другому он действовать не может, то он не объедет это препятствие, условно говоря, гору снега через сплошную линию, если мы едем по какой-то совсем узкой улочке. А наш водитель что сделает? Ведь нельзя объезжать через сплошную, но есть препятствие, которое преодолеть по-другому невозможно, он все равно оглянется по сторонам — нет ли гаишника — и объедет; автопилот дальше не поедет. Поэтому проблемы есть как на технологическом уровне, на программном уровне, так и на юридическом уровне. То есть испытания условны, нужно понимать, что автомобили сами по себе без управления или без контроля человека все равно ездить не будут».
Стоит отметить, что сразу после выпуска беспилотники не попадут в руки частных лиц — сначала их планируют продавать таксопаркам и компаниям, связанным с каршерингом. В свободную продажу машины поступят позже.