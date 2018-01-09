Автопилот vs водитель: кто выдержит испытание снегом?

Автопилот vs водитель: кто лучше выдержит испытание снегом и льдом?

На дороги выезжают самоуправляемые автомобили. Безопасно ли это, особенно в зимних условиях, когда наблюдаются обильные снегопады и снежные заносы

Самоуправляемые автомобили ждет испытание зимой. Как пишут «Ведомости» , даже небольшой снегопад может стать проблемой для датчиков и систем. Это показали прошлогодние тесты беспилотных автомобилей на дорогах общественного пользования. В ноябре прошлого года в Аризоне впервые в мире машины без присутствующего в них для подстраховки водителя стали перевозить пассажиров. Лазерные сенсоры — лидары — могут не отличить падающие снежинки от более твердых объектов. На недавних испытаниях в условиях умеренного снега машина сработала великолепно, но обильные снегопады и снежные заносы по-прежнему представляют собой проблему, говорят эксперты.

Константин Абдуллаев, руководитель проекта «АвтоАвто.ру»:

«Сейчас идут первичные испытания, и, если вспоминать, все, что было раньше — те же самые подушки и ремни безопасности, различные системы пассивного, активного слежения за уровнем опасности на дороге тоже имели определенные нюансы. И вот эти нюансы как бы были неразрешаемы и нерешаемы. Дело в том, что есть такое понятие, как адаптация. И если будет поставлена задача, то программист сделает такой продукт, который будет учитывать и снежинки, и иные условия. В данном конкретном случае — погодные. Насколько необходимы беспилотники сейчас в России? Нет инфраструктуры, соответственно, нет необходимости. Мне бы не хотелось давать прогнозы, потому что если будет поставлена задача, то за год все решат, а если будет не на уровне государственного внимания, то это будет длиться на уровне любительства. Конкретных сроков я не могу сказать, но, учитывая, что нет необходимости в этом, то лет пять-десять еще можно спокойно не думать о неуправляемых автомобилях».

Тем не менее зимой у самоуправляемых автомобилей есть и ряд ключевых преимуществ перед водителями-людьми. Благодаря подробным картам большинство машин знают точное расположение разметки или пешеходных переходов, даже если они скрыты под снегом или льдом. Радары самоуправляемого автомобиля могут распознать находящийся впереди объект в условиях сильного снегопада, пусть даже информация о нем не будет достаточно точной.

главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков: «Безусловно, все препятствия, которые возникают неожиданно, будь то внеплановый ремонт дороги, сломавшийся автомобиль, у которого водитель меняет колесо, или огромная куча снега, или еще какие-то катаклизмы, должен распознавать сам автомобиль, то есть электронные системы должны опознавать препятствия. В наших условиях это будет работать гораздо хуже еще и потому, что даже если автопилот распознает это препятствие, он должен принять решение, что ему делать дальше. И если автопилот действует по правилам дорожного движения, а по-другому он действовать не может, то он не объедет это препятствие, условно говоря, гору снега через сплошную линию, если мы едем по какой-то совсем узкой улочке. А наш водитель что сделает? Ведь нельзя объезжать через сплошную, но есть препятствие, которое преодолеть по-другому невозможно, он все равно оглянется по сторонам — нет ли гаишника — и объедет; автопилот дальше не поедет. Поэтому проблемы есть как на технологическом уровне, на программном уровне, так и на юридическом уровне. То есть испытания условны, нужно понимать, что автомобили сами по себе без управления или без контроля человека все равно ездить не будут». Препятствие препятствию рознь, и алгоритм, заложенный в машине, вряд ли сможет его обойти, считает

Стоит отметить, что сразу после выпуска беспилотники не попадут в руки частных лиц — сначала их планируют продавать таксопаркам и компаниям, связанным с каршерингом. В свободную продажу машины поступят позже.