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Названы самые непопулярные автомобили в России
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Названы самые непопулярные автомобили в России за 2017 год 

RT на русском 9 января 2018
Эксперты назвали самые непопулярные автомобили, поступившие в продажу на российский рынок в 2017 году, сообщает ФАН.
Лидерами стали машины китайского и американского производства.
Первое место отдано минивэну Chrysler Pacifica. В Россию его привезли в октябре 2017 года, а к началу 2018-го оказалось, что продано лишь две таких модели.
На второй позиции — Geely Emgrand GT. С апреля реализовано 34 подобных автомобиля.
Третья строчка у SsangYong Tivoli — 43 проданных машины.
Не пользовались популярностью и такие модели, как Peugeot 2008, Infiniti Q60 и Haval H6 Coupe.
Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что стали известны самые угоняемые автомобили в Санкт-Петербурге и Москве.
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