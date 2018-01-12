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Subaru показала скетч «заряженного» седана
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Subaru построила предвестника «заряженного» карбонового седана 

Motor.ru 12 января 2018
Компания Subaru опубликовала первые изображения прототипа «заряженного» седана под названием Viziv Performance STI. Премьера автомобиля состоялась на автосалоне в Токио.
Новинка представляет собой агрессивный спортивный вариант другого концепта — Viziv Performance, дебютировавшего осенью прошлого года. Автомобиль с шильдиком STI отличается от него развитым обвесом кузова с карбоновыми элементами и красными акцентами, а также массивным передним сплиттером и задним антикрылом.
Другой информации о прототипе нет. Ранее в компании лишь уточнили, что с помощью этой машины хотят показать свое видение «в области создания автомобилей, которые дарят клиентам удовольствие и спокойствие».
Прошлогодний Viziv Performance был оснащен симметричным полным приводом и оппозитным двигателем. Предполагается, что автомобиль дает представление о дизайне «заряженного» седана WRX следующего поколения.
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