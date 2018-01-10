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Публике представили 900-сильный Passat
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Таннер Фауст и его 900-сильный Passat. Дыма будет много! 

Car.ru 10 января 2018
Таннер Фауст представил мощнейший «Пассат» для состязаний в первенстве Formula Drift. Тут вообще от семейного седана ничего не осталось практически!
Таннер Фауст — талантливый мастер руля, который, в США как минимум, не нуждается в представлении. Так, Фауст является трёхкратным чемпионом Global Rallycross, он выиграл четыре золотые медали в X Games и дважды сильнейшим пилотом Formula Drift становился. Понятно, что Таннер знает, как пилотировать мощную машину, и его новейший дрифт-снаряд в лице Volkswagen Passat является отличным аппаратом, чтобы дать жару. И дыма побольше пустить от резины!
Когда спортсмен вернулся в «Формула Дрифт» в 2015 году после пятилетнего перерыва, он сделал это с радикальным, полностью отстроенным заново Volkswagen Passat. «Пассат», как всем очевидно, представляет собой ужасный автомобиль для управляемого заноса, так как его переднеприводная компоновка и удлинённый кузов не являются идеальными параметрами для дрифт-кара. Однако Фауст и его команда смогли найти способ заставить седан работать.
С мотором LS7 V8, который даёт 900 лошадиных сил, системой подачи закиси азота, заднему приводу у этого у Passat нет никаких совершенно проблем с созданием столь нужного задымления от горящей резины. Кроме того, авто звучит как дикий зверь благодаря новой системе выхлопа.
У пилота самого есть очень важные и интересные планы, связанные с данным Passat. Например, появилась идея установить сиденья сзади и превратить машину в крутое дрифт-такси. Отличный аттракцион тогда точно получится!
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