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Новый Defender выкатили на тесты
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Новый Land Rover Defender выкатился на тесты 

Allroader.ru 11 января 2018
Наконец-то появились первые реальные доказательства того, что проект нового поколения Land Rover Defender не отложен в долгий ящик, а является следующим большим шагом в развитии английской компании, которая по итогам 2017 года заявила о рекордном объеме продаж за всю свою историю (рост 2% по сравнению с 2016 годом до 442 508 автомобилей).
Сегодняшние материалы от фотошпионов демонстрируют нам довольно странный прототип на базе Range Rover, который, на самом деле, является "мулом" 3-дверного Defender следующей генерации. Из этих снимков можно выудить не так много информации, однако очевидно, что внедорожник получит многорычажную заднюю подвеску и рычаги с длинными ходами на передней оси. Кстати, если приглядеться, то у прототипа остались половинки задних дверей, но в итоговой серийной версии их уже не будет.
Третий "столп" в иерархии Land Rover, а именно Defender, в будущем даст жизнь целому семейству моделей, но первой из них станет флагманский внедорожник на продвинутой платформе Range Rover с несущим кузовом. Да, от рамы Дефендеру пришлось отказаться, да и с точки зрения стиля новинка далеко отстранится от брутального угловатого предшественника с его классической внедорожной харизмой — ретро дизайн уступит место современному профилю с динамичными, более элегантными чертами, что понравится далеко не всем ортодоксальным поклонникам марки.
Новый Defender по примеру Jeep Wrangler выпустят в нескольких типах кузова — 3-дверном и 5-дверном (разная длина колесной базы), с мягкой и жесткой крышей. Естественно, инженеры установят на автомобиль весь спектр самых современных фирменных систем для покорения бездорожья, но одной из основных задач модели, все же, станет привлечение внимания не столько энтузиастов-покорителей пустынь и прерий, сколько автомобилистов-обывателей, которые лишь изредка будут устраивать какую-никакую проверку своему Defender, а 99% времени использовать его в качестве ежедневного комфорт-мобиля.
Что же касается линейки силовых агрегатов для нового Defender, тут все не так однозначно. Первыми кандидатами на подкапотное пространство модели, конечно, чтанут турбированные "четверки" семейства Ingenium, но также муссируются слухи о появлении чисто-электрической модификации как минимум с одним электромотором.
Во второй половине наступившего 2018 года мы будем праздновать 70-летний юбилей марки Land Rover, а значит, компания вполне может приурочить дебют Defender к этому знаменательному событию. Продажи модели стартуют в начале 2019 года по всему миру, включая и Россию, которая становится все более важным рынком для английской марки.
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