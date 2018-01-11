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Как «УАЗ Патриот» лимузином был
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Лимузин «УАЗ Патриот» 

Wroom.ru 11 января 2018
В конце двухтысячных годов на Ульяновском автозаводе сделали очень необычный автомобиль — растянутый внедорожник "УАЗ Патриот". По некоторым данным было изготовлено две таких экспериментальных машины.
Лимузин "УАЗ Патриот" получил удлинённую раму и вставку за средней стойкой кузова, задние боковые двери остались стандартными. В пассажирской части просторного салона установили дополнительный ряд сидений против хода движения.
Как пишет сайт "Авто.Mail.ru", в 2009 году Ульяновский автозавод запатентовал конструкцию автомобиля, но сейчас действие патента завершилось из-за неуплаты пошлин на поддержание заявки.
Лимузин "УАЗ Патриот" принимал участие в различных мероприятиях в Ульяновске, например, в парадах 9 мая, в свадебных кортежах. Некоторое время длинный внедорожник был служебным автомобилем директора УАЗа Сергея Юрасова.
Осенью прошлого года Ульяновский автозавод сделал ещё один необычный автомобиль на базе "Патриота" — парадный кабриолет для торжественных мероприятий.
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