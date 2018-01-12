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Lotus добавил Evora «трековую» аэродинамику
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Lotus добавил 416-сильному купе Evora «трековую» аэродинамику 

Motor.ru 12 января 2018
Компания Lotus подготовила новую модификацию спорткара Evora — GT410 Sport. Автомобиль получит аэродинамические элементы от старшей трековой 430-й модели и заменит в линейке производителя обычную 410-ю, которая была представлена два года назад.
Новые аэродинамические элементы «Эворы» (выполненные из карбона детали на переднем бампере и задний диффузор) на максимальной скорости генерируют прижимную силу в 96 килограммов — на 50 процентов больше, чем у Evora Sport 410.
Сухая масса спорткара составляет 1279 килограммов, которая при заказе опционального титанового выпуска и регулируемых амортизаторов Öhlins TTX уменьшится до 1256 килограммов. Это на 28 килограммов меньше, чем у обычной 410-й «Эворы».
Купе оснащено 3,5-литровой «шестеркой» с механическим нагнетателем, развивающей 416 лошадиных сил и 420 Нм. Агрегат работает в паре шестиступенчатой механической коробкой передач или с шестидиапазонным «автоматом». В первом случае автомобиль также комплектуется дифференциалом повышенного трения Torsen.
С нуля до 96 километров в час спорткар может ускоряться за 3,9 секунды (или четыре секунды с АКП). Максимальная скорость — 305 километров в час.
Также спорткар оснащен системой стабилизации с четырьмя настройками, 19-дюймовыми колесными дисками спереди и 20 дюймовыми сзади, четырехпоршневыми тормозными механизмами AP Racing с 370— и 350-миллиметровыми дисками спереди и сзади соответственно.
В Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе новинка уже доступна, а до Китая и США машина доберется летом.
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