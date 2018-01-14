Названы самые популярные в России кроссоверы

Эксперты назвали самые популярные в России кроссоверы

Специалисты составили рейтинг кроссоверов, которые чаще всего приобретали россияне в 2017 году.

Эксперты Ассоциации европейского бизнеса назвали самые популярные в России кроссоверы. Специалисты определили пятерку паркетников, которые чаще всего покупали россияне в 2017 году.

Открывает число наиболее популярных в РФ Chevrolet Niva, который в прошлом году приобрели 31,2 тыс. россиян. На четвертом месте традиционно пользующийся популярностью в нашей стране — Toyota RAV4, показатель продаж которого достиг 32,9 тыс. машин.

Бронзу рейтинга получает LADA Xray, ее владельцами стали 33,3 тыс. жителей России. Второе место досталось Renault Duster, россияне купили 43,8 тыс. таких автомобилей в 2017 году купили.