Ещё
G-Class: по-прежнему крутой, по-новому комфортный
Далее:
Читайте также:
Ещё

Mercedes-Benz G-Class W464: по-прежнему крутой, по-новому комфортный 

Allroader.ru 15 января 2018
Mercedes-Benz не без оснований утверждает, что внедорожник G-Класса является настоящей иконой автомобилестроения, и с этим, правда, сложно спорить. В конце концов, на протяжении почти 40 лет модель оставалась практически неизменной, много ли современных автомобилей смогли пройти такое испытание временем?
И в самом деле, новенький Mercedes-Benz G-Class 2018 (кузов W464) может похвастать массой усовершенствований и лавиной самых современных технологий, но в целом — это все тот же легендарный Гелендваген. Перемены в экстерьере заключаются в сглаживании некоторых острых углов и граней, установке новой головной оптики, задних фонарей иоворотников, появились и новые колеса.
Что нового?
Если обратиться к сухим цифрам, то новый G-Class 2018/2019 модельного года подрос в длину на 53 мм, 122 мм в ширину и 7 мм в высоту.
Самые значительные и видимые глазу нововведения, конечно же, находятся внутри внедорожника. Отныне комфортно расположиться в салоне G-Class могут не только передние, но и все пассажиры в заднем ряду, что представляет собой очень серьезное улучшение по сравнению с предшественником. Сказать "спасибо" за это мы должны увеличившейся на 40 мм длине колесной базы, а также по-новому расположенному заднему дивану, оставившему дополнительные 152 мм для ног пассажиров.
Что же касается самой отделки внутреннего убранства G-Class 2018, то, с одной стороны, каждый элемент обшивки изготовлен из новых материалов премиального качества, а с другой — их дизайн безошибочно узнаваем, ошибиться в определении автомобиля, в котором вы находитесь, просто невозможно.
Среди весьма важных нововведений технического характера в новом поколении внедорожника значится смена "древнегреческой" системы рулевого управления с шариковой гайкой на гораздо более современную электромеханическую. Это принесет неплохие дивиденды водителю по части управляемости. Конечно, модель не станет легким гоночным болидом, но по сравнению со старым G-Классом это будет невероятный прорыв.
Увеличенный потенциал на бездорожье
Тем не менее, весь этот лоск вовсе не означает, что G-Класс 2018 стал "паркетником", обменявшим внедорожный потенциал на "плюшевый" нрав и электронные "фишки". Нет, Гелендваген — это по-прежнему Гелендваген, с тремя независимыми блокировками дифференциалов, понижающей передачей и новой схемой подвески. Да, передняя подвеска теперь независимая и это значит, что на ровной дороге, на скорости и в маневрах автомобиль стал намного послушней, но не в ущерб проходимости!
Снова обратимся к цифрам, которые никогда не врут — максимальные углы въезда, съезда и рампы увеличились на 1 градус каждый, а глубина преодолеваемого брода стала больше на 10 см.
Получит Mercedes G550 2018 и переключатель режимов Dynamic Select с предустановками Comfort, Sport, Eco и настраиваемым Individual. Также есть режим "G-Mode", который активируется самостоятельно при блокировании одного из трех дифференциалов или включении понижайки. По официальному пояснению производителя, G-Mode "подстраивает адаптивные амортизаторы шасси и рулевое управление с работой педали газа, исключая ненужные смены передач и гарантируя оптимальный контроль и максимум внедорожных возможностей".
Двигатель
Пока что Mercedes рассказал лишь об американской спецификации новинки, где она первоначально появится в продаже. Так, в Штатах новы G-Class будут комплектовать 4.0 V8 с двойным турбонаддувом, который и раньше ставили на G550. Однако жаловаться тут не на что — внедорожнику за глаза хватает 416 лошадиных сил мощности и 610 Нм крутящего момента, а сам блок спарен с новым 9-ступенчатым автоматом.
Цена Mercedes G-Class 2018 будет озвучена ближе к старту продаж, который намечен на конец 2018 года. Также ожидается в дальнейшем (в 2019 году) и появление "заряженной" AMG-версии.
Allroader.ru: последние новости
Младшего брата Volkswagen Tiguan будут производить в России Foton Sauvana прирастает комплектациями Новый Toyota RAV4 на первом официальном изображении
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В права хотят добавить новую графу11
«Автоваз» начнет выпуск самого дешевого автомобиля4
Водителей обяжут надевать светоотражающие жилеты4
Камеры ГИБДД перестанут выписывать штрафы?1
Volkswagen готовит новый внедорожник
Видео
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
00:24
Появилась 142-я жертва моста «Газель не проедет»
Автоновости
01:17
Машину Путина выставили на продажу
Автоновости
05:18
Второй олимпиец продает наградной BMW
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:20
Hyundai отзывает более 43 тыс. Santa Fe
Бортжурнал
00:44
Европротокол предложили применять во всех ДТП без пострадавших
Автоновости
01:37
«Убийством не грозил»: водитель объяснил избиение пешехода
Бортжурнал Статьи
02:02
Airbus показал первый полет воздушного такси
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:47
Дань на ремонт: почему гаишнику смягчили приговор
Бортжурнал Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение