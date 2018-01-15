G-Class: по-прежнему крутой, по-новому комфортный

Mercedes-Benz G-Class W464: по-прежнему крутой, по-новому комфортный

Mercedes-Benz не без оснований утверждает, что внедорожник G-Класса является настоящей иконой автомобилестроения, и с этим, правда, сложно спорить. В конце концов, на протяжении почти 40 лет модель оставалась практически неизменной, много ли современных автомобилей смогли пройти такое испытание временем?

И в самом деле, новенький Mercedes-Benz G-Class 2018 (кузов W464) может похвастать массой усовершенствований и лавиной самых современных технологий, но в целом — это все тот же легендарный Гелендваген. Перемены в экстерьере заключаются в сглаживании некоторых острых углов и граней, установке новой головной оптики, задних фонарей иоворотников, появились и новые колеса.

Что нового?

Если обратиться к сухим цифрам, то новый G-Class 2018/2019 модельного года подрос в длину на 53 мм, 122 мм в ширину и 7 мм в высоту.

Самые значительные и видимые глазу нововведения, конечно же, находятся внутри внедорожника. Отныне комфортно расположиться в салоне G-Class могут не только передние, но и все пассажиры в заднем ряду, что представляет собой очень серьезное улучшение по сравнению с предшественником. Сказать "спасибо" за это мы должны увеличившейся на 40 мм длине колесной базы, а также по-новому расположенному заднему дивану, оставившему дополнительные 152 мм для ног пассажиров.

Что же касается самой отделки внутреннего убранства G-Class 2018, то, с одной стороны, каждый элемент обшивки изготовлен из новых материалов премиального качества, а с другой — их дизайн безошибочно узнаваем, ошибиться в определении автомобиля, в котором вы находитесь, просто невозможно.

Среди весьма важных нововведений технического характера в новом поколении внедорожника значится смена "древнегреческой" системы рулевого управления с шариковой гайкой на гораздо более современную электромеханическую. Это принесет неплохие дивиденды водителю по части управляемости. Конечно, модель не станет легким гоночным болидом, но по сравнению со старым G-Классом это будет невероятный прорыв.

Увеличенный потенциал на бездорожье

Тем не менее, весь этот лоск вовсе не означает, что G-Класс 2018 стал "паркетником", обменявшим внедорожный потенциал на "плюшевый" нрав и электронные "фишки". Нет, Гелендваген — это по-прежнему Гелендваген, с тремя независимыми блокировками дифференциалов, понижающей передачей и новой схемой подвески. Да, передняя подвеска теперь независимая и это значит, что на ровной дороге, на скорости и в маневрах автомобиль стал намного послушней, но не в ущерб проходимости!

Снова обратимся к цифрам, которые никогда не врут — максимальные углы въезда, съезда и рампы увеличились на 1 градус каждый, а глубина преодолеваемого брода стала больше на 10 см.

Получит Mercedes G550 2018 и переключатель режимов Dynamic Select с предустановками Comfort, Sport, Eco и настраиваемым Individual. Также есть режим "G-Mode", который активируется самостоятельно при блокировании одного из трех дифференциалов или включении понижайки. По официальному пояснению производителя, G-Mode "подстраивает адаптивные амортизаторы шасси и рулевое управление с работой педали газа, исключая ненужные смены передач и гарантируя оптимальный контроль и максимум внедорожных возможностей".

Двигатель

Пока что Mercedes рассказал лишь об американской спецификации новинки, где она первоначально появится в продаже. Так, в Штатах новы G-Class будут комплектовать 4.0 V8 с двойным турбонаддувом, который и раньше ставили на G550. Однако жаловаться тут не на что — внедорожнику за глаза хватает 416 лошадиных сил мощности и 610 Нм крутящего момента, а сам блок спарен с новым 9-ступенчатым автоматом.

Цена Mercedes G-Class 2018 будет озвучена ближе к старту продаж, который намечен на конец 2018 года. Также ожидается в дальнейшем (в 2019 году) и появление "заряженной" AMG-версии.