Bentley представила спортивную Bentayga с мотором V8

Bentley дополнила гамму двигателей своего внедорожника Bentayga бензиновым V8.

Агрегат имеет объем 4 литра, оснащен двумя турбинами и в версии для британского SUV выдает 550 л. с. и 770 Нм крутящего момента.

До 100 км/ч Bentayga V8 разгоняется за 4,5 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке в 290 км/ч. Хоть эти показатели несколько скромнее, чем у старшей модификации с мотором W12, у которой они составляют 4,1 секунды и 301 км/ч соответственно, именно 8-цилиндровая версия считается спортивной.

Bentayga V8 умеет отключать половину цилиндров и благодаря этому обещает быть весьма экономичной.

Опционально этот Bentley можно оснастить самыми большими в мире карбон-керамическими тормозами среди серийных автомобилей. Диаметр переднего тормозного диска — 440 мм, а заднего — 370 мм. Передние суппорты являются 10-поршневыми.

В России автомобиль появится в марте текущего года.