Ещё
Bentley представила спортивную Bentayga с мотором V8
Далее:
Читайте также:
Ещё

Bentley представила спортивную Bentayga с мотором V8 

Российская Газета 16 января 2018
Bentley дополнила гамму двигателей своего внедорожника Bentayga бензиновым V8.
Агрегат имеет объем 4 литра, оснащен двумя турбинами и в версии для британского SUV выдает 550 л. с. и 770 Нм крутящего момента.
До 100 км/ч Bentayga V8 разгоняется за 4,5 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке в 290 км/ч. Хоть эти показатели несколько скромнее, чем у старшей модификации с мотором W12, у которой они составляют 4,1 секунды и 301 км/ч соответственно, именно 8-цилиндровая версия считается спортивной.
Bentayga V8 умеет отключать половину цилиндров и благодаря этому обещает быть весьма экономичной.
Опционально этот Bentley можно оснастить самыми большими в мире карбон-керамическими тормозами среди серийных автомобилей. Диаметр переднего тормозного диска — 440 мм, а заднего — 370 мм. Передние суппорты являются 10-поршневыми.
В России автомобиль появится в марте текущего года.
Российская Газета: последние новости
Оборот торговли между Россией и Беларусью вырос на 15 процентов Названы сроки создания в России уникального авиадвигателя Nissan будет выпускать в России обновленные кроссоверы Qashqai и X-Trail
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В права хотят добавить новую графу11
«Автоваз» начнет выпуск самого дешевого автомобиля4
Водителей обяжут надевать светоотражающие жилеты4
Камеры ГИБДД перестанут выписывать штрафы?1
Volkswagen готовит новый внедорожник
Видео
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
00:24
Появилась 142-я жертва моста «Газель не проедет»
Автоновости
01:17
Машину Путина выставили на продажу
Автоновости
05:18
Второй олимпиец продает наградной BMW
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:20
Hyundai отзывает более 43 тыс. Santa Fe
Бортжурнал
00:44
Европротокол предложили применять во всех ДТП без пострадавших
Автоновости
01:37
«Убийством не грозил»: водитель объяснил избиение пешехода
Бортжурнал Статьи
02:02
Airbus показал первый полет воздушного такси
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:47
Дань на ремонт: почему гаишнику смягчили приговор
Бортжурнал Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение