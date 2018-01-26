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Авто Николая II нашли на сайте с объявлениями
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На продажу выставили «Роллс-Ройс» Николая II за 278 миллионов рублей 

Wroom.ru 26 января 2018
На сайте "Авто.ру" появилось о продаже автомобиля Rolls Royce последнего российского императора Николая II за 278 млн рублей
В продаже на Авто.ру появился Rolls-Royce Silver Ghost 1914 года. По словам владельца, раритетный автомобиль принадлежал Николаю II и сейчас находится в Берлине. Rolls Royce предлагается приобрести за почти 278 млн рублей или 4 млн евро.
Последний российский император имел самый большой в Европе автомобильный парк — более 20 моделей класса "премиум". Модель производилась с 1905 по 1926 года и была технически наиболее современной: по надежности, бесшумности и высокому качеству сборки. За 20 лет было выпущено 8416 экземпляров. У автомобиля интересная история: после смерти Николая II Rolls-Royce Silver Ghost был приобретен коллекционером и выставлялся в его казино в Лас-Вегасе. Затем перешел в руки другого коллекционера и был спрятан в бункере в Германии. После его смерти раритет был утерян, пока бункер не был случайно найден.
Последний раз автомобиль выставлялся на продажу на аукционе в Германии в 2013 году за 5,5 млн евро. На данный момент это самый дорогой автомобиль, выставленный на Авто.ру.
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