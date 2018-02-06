Наивность и глупость: как у россиян угоняют автомобили

Названы самые популярные способы угонов автомобилей в России

Чаще всего злоумышленники угоняют авто «по старинке» — разбивают стекла и взламывают замок зажигания с помощью так называемых «проворотов», особых механических приспособлений, или же добываемых заранее дубликатов ключей.

Еще одним из самых популярных способов является использование специальных радиоэлектронных средств, например, кода-граббера — устройства, которое способно «симулировать» радиокоманды пультов дистанционного управления автомобиля.

После попадания внутрь машины преступникам остается лишь завести ее. Для этого они используют, например, электронные блоки управления с микропроцессором, который и может управлять двигателем. Кроме того, для запуска двигателя и для доступа в салон мошенники используют радиоретрансляторы команд управления или, как называют их сами угонщики, «удочки» или «длинные руки». Данное устройство способно обнаружить находящиеся поблизости автомобили со смарт-ключом, то есть те, что запускаются дистанционно, и получают возможность открыть и завести его сами. По данным МВД, подобные устройства продаются на черном рынке за 500 тысяч рублей, но быстро окупают свою высокую стоимость.

Кроме того, преступники используют так называемые «глушилки», то есть генераторы радиопомех, чтобы обойти охранные системы автомобилей или даже предотвратить передачу тревожного сигнала на оборудование охранных служб.

Как отмечает издание, лучшими способами обезопасить себя от угона являются бдительность, страховка, хорошее противоугонное оборудование и охраняемая парковка.