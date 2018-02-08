Въехать в колонию: пьяным водителям удвоят срок

МВД предлагает резко ужесточить наказание для пьяных водителей

МВД предлагает резко ужесточить наказание для пьяных водителей. За повторный проступок автомобилистов хотят отправлять в колонию на четыре года. Соответствующая инициатива была обнародована ведомством еще в октябре прошлого года, но тогда разработчики документа, отмечая мягкость действующего наказания и его слабое воздействие на нарушителей, не указали степень жесткости наказания.

В МВД определились с наказанием, которому должны подвергаться пьяные водители-рецидивисты. Теперь им может грозить не два, а четыре года лишения свободы.

«Данное обстоятельство обусловлено в том числе невозможностью судов с учетом требований части первой статьи 56 УК РФ назначать наказание в виде лишения свободы лицу, совершившему впервые преступление небольшой тяжести (максимальная санкция — до трех лет лишения свободы — «Газета.Ru»). Как следствие, по результатам рассмотрения уголовных дел о преступлениях обозначенной категории судами данный вид наказания применяется крайне редко. В связи с чем фиксируется значительное число фактов повторного совершения преступлений, в том числе в период расследования уголовного дела», — отмечалось в проекте поправок к ст. 264.1 УК РФ, размещенных тогда на специализированном портале regulation.gov. Напомним, что еще октябре 2017 года в министерстве признали, что действующие меры не оказывают нужного воздействия, к тому же, благодаря особенностям законодательства, реальное лишение свободы для любителей выпить за рулем практически не применяется, причем не по вине судей.

«Газета.Ru» тогда первой обратила внимание, что, четко обозначив проблему, в МВД так и не предложили в тексте поправок новое наказание для водителей-рецидивистов.

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«Предусматривается усиление ответственности за совершение преступлений, предусмотренных статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, в связи с повышенной общественной опасностью управления транспортным средством в состоянии опьянения», — прокомментировала начало обсуждения документа официальный представитель ведомства Ирина Волк. В четверг, 8 февраля, была представлена обновленная версия документа — по октябрьской ссылке на законопроект теперь доступна именно она. В тот же день началось и общественное обсуждение поправок.

«По мнению экспертов МВД России, девиантное поведение водителей обусловлено отсутствием реальной угрозы серьезного наказания. Кроме того, их мотивацию к строгому соблюдению Правил дорожного движения снижает невозможность органов предварительного расследования избирать в отношении подозреваемых (обвиняемых) в совершении преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ, меру пресечения в виде заключения под стражу, так как максимальное наказание за рассматриваемое деяние установлено в виде лишения свободы сроком до двух лет», — обозначила она еще одну проблему, связанную с расследованием дел по данной статье.

«В этой связи предлагается увеличить установленные санкцией статьи 264.1 УК РФ максимальные сроки лишения свободы и принудительных работ до четырех лет, размер штрафа до пятисот тысяч рублей, а также исключить наказание в виде обязательных работ. Реализация указанных изменений позволит повысить эффективность противодействия управлению транспортными средствами в состоянии опьянения, привести в соответствие уровень общественной опасности рассматриваемых преступлений и наказание за их совершение», — отметила Ирина Волк. Волк назвала пьянство за рулем «одной из основных угроз безопасности дорожного движения и причиной смертности при дорожно-транспортных происшествиях», отметив, что имеющиеся меры ответственности являются недостаточными.

«Следует отметить, что с начала действия статьи 264.1 УК (вступила в силу 1 июля 2015 года) наблюдается динамика роста числа рассматриваемых деяний, которое в настоящее время остается высоким. За июль-декабрь 2015 года дознавателями органов внутренних дел расследованы уголовные дела о 29 229 преступлениях данной категории, из них по 28 958 уголовные дела направлены в суд, за 2016 год — 84 965 и 84 183, ‎за 2017 год — 79 783 и 78 980 соответственно», — отмечается в документе. В обновленной пояснительной записке к документу также приводится красноречивая статистика, наглядно свидетельствующая, что нынешнее уголовное наказание, по сути, почти никак не воздействует на пьяных водителей.

«Газета.Ru», регулярно изучая судебную статистику, неоднократно писала, что, несмотря на огромное количество уголовных дел, реальное лишение свободы для данной статьи применяется крайне редко, в том числе, как оказалось, и из-за особенностей законодательства. В основном суд назначает обязательные работы.

Теперь, если поправки будут приняты, обязательные работы уйдут из списка возможного наказания, у судей будут развязаны руки, и легко предположить, что отправлять в колонию любителей выпить за рулем будут гораздо чаще.

Примечательно, что, как отмечала «Газета.Ru» в октябре, статистика Судебного департамента Верховного суда несколько отличается от данных МВД, но общий тренд у них совпадает.

Новые санкции для пьяных водителей могут вступить в силу уже в конце этого года.