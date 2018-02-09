Началову лишили прав: певица так просто это не оставит

Известную певицу Юлию Началову лишили водительских прав на полтора год за отказ от медосвидетельствования. Рядовое разбирательство затянулось почти на два месяца и потребовало четыре судебных заседания. В итоге артистка отделалась минимальным наказанием. Сама певица с приговором не согласилась и обвинила полицейских в желании получить с нее взятку.

В пятницу мировой судья судебного участка №193 района Фили-Давыдково с четвертой попытки вынес решение по административному делу певицы Юлии Началовой (по паспорту — Началовой-Алдониной — «Газета.Ru» ), которая обвинялась в отказе от медосвидетельствования. Итогом неожиданно затянувшегося процесса стало минимально возможное наказание — лишение прав на срок полтора года со штрафом в 30 тысяч рублей, хотя закон предусматривает срок лишения до двух лет.

Скандальный инцидент произошел две месяца назад, 8 декабря около часа ночи.

На западе Москвы Lexus певицы был остановлен сотрудниками полиции. После этого между ними и Началовой началось многочасовое разбирательство, закончившееся составлением протокола за отказ от медосвидетельстования.

Часть конфликта была снята одним из инспекторов на мобильный телефон, после чего короткий 36-секундный отрезок попал в интернет. На записи видно, что в присутствии понятых оператор, предположительно сотрудник полиции, спрашивает сидящую за рулем Началову: «Юлия, вы в присутствии понятых продуваться в прибор инспектора будете?»

Началова отвечает отказом, после чего следует еще один вопрос: «К доктору-наркологу на медицинское освидетельствование вы поедете?». После чего следует такое же лаконичное: «Нет».

Далее она подтвердила, что знает, какая ответственность предусмотрена за отказ от медосвидетельствования и еще раз подчеркивает, что в присутствии понятых отказывается от процедуры.

Обычно для решения судьбы водителя в подобных ситуациях судье достаточно одного не слишком продолжительного заседания, оправдательные приговоры по статье за отказ от медосвидетельствования практически не выносятся.

Судебное заседание должно было пройти 26 декабря. Сама Началова в суд не явилась, а я ее юрист заявил ряд ходатайств, часть из которых судья удовлетворил. В частности, судья согласился с необходимостью допроса инспектора ДПС , составившего на певицу протокол.

Следующее заседание состоялось 22 января, Началовой вновь не было в суде, а ее представитель потребовал вызвать в суд свидетеля и эксперта. Судья снова согласился и перенес слушания на 8 февраля.

Заседание в четверг продлилось весь рабочий день, но суд так и не успел вынести решение. Оглашение вердикта состоялось в пятницу утром.

Итоги разбирательства певицу разочаровали. В интервью «Пятому каналу» она заявила, что «абсолютно не согласна» с вердиктом.

«Мы подали апелляцию и будем теперь это рассматривать это в Верховном суде (до этого по закону материалы должны рассмотреть районный и городской суд — «Газета.Ru»). Вчера было заседание в течение восьми часов. Это было очень долго», — сказала Началова, добавив, что это был ее первый в жизни поход в суд. Она подтвердила, в суде выступили сотрудники ДПС, которые привлекли ее к административной ответственности. По словам певицы, их показания сильно расходились.

«Это нереальное отношение, я не говорю даже там про публичного или непубличного человека, это просто хамство, ужасное нереальное поведение. Вымогательство денег. Я считаю, что таким людям не место вообще на такой работе, — заявила она. — То, что было сделано инспектором Балакиревым, когда он резко без разрешения стал снимать меня, задавать мне вопросы, когда я после этого спросила, для чего вы делали эту видеосъемку, он сказал, что это исключительно для группы разбора, для суда. Три часа меня продержали на дороге и эти три часа оформляли две справки, а в конце подошли ко мне и сказали, не хотите ли решить вопрос по другому и позвонить папе, который может подвезет сейчас что-нибудь. Мне вообще скрывать нечего, но очень важна моя репутация, у меня подрастает дочь, и я никогда не влипала в какие-то подобные ситуации и надеюсь, что не буду». Основания для остановки сотрудниками полиции певица назвала «беспределом».

«Тут все сложилось в совокупности. Это была ночь, я была одна. Справа — лес, слева — строящийся дом. Семь человек с оружием, хамского поведения, окружают мою машину. Первое, что он сделал — начал резко светить фонарем в глаз, просунув руку в открытое время и кричать: «О, все понятно». Я очень напугалась, меня эта ситуация напрягла и было конкретное ощущение, что это было спланировано. Их поведение было рассчитано на то, что кто-то что-то им подвезет. И очень важный момент — они на «ты» сразу предложили пройти в их машину, чтобы ехать на медосвидетельстование. Я сказала, что я поеду на своей машине и не хочу ехать в неизвестном направлении в чужой машине с семью мужиками с оружием». Отвечая на вопрос, почему же она все-таки отказалась пройти тест на алкоголь на месте, Началова не смогла дать четкий ответ, но из ее монолога можно сделать выводы, что она испугалась сотрудников полиции. Кроме того певице не понравилась, что когда к окошку ее машины поднесли алкотестер, в него уже была вставлена одноразовая трубочка, в которую ей нужно было дунуть — сама она не видела, как инспектор ее распечатывает, поэтому она могла быть нестерильной.

«Это было мое принципиальное решение. У меня не было проблем сделать тест, но я не стала выходить из машины, потому что я почувствовала опасность», — добавила она. По словам певицы, полицейские могли быть переодетыми преступниками или могли ей что-то подкинуть.

После решения суда у Началовой и ее адвоката есть 10 дней для обжалования решения. Только после вердикта районного суда решение вступит в законную силу и артистке придется приехать в ГИБДД, чтобы сдать права — до этого срок лишения не начнется.