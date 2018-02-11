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Wheelsandmore добавило мощности суперкару Ferrari 812 Superfast
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Wheelsandmore добавило мощности суперкару Ferrari 812 Superfast 

LiveCars.Ru 11 февраля 2018
Фото: LiveCars.Ru
Известное автомобильное ателье Wheelsandmore подготовило пакет обновлений для высокопроизводительного итальянского купе Ferrari 812 Superfast, благодаря которым атмосферный двигатель 6.5 V12 стал немного мощнее.
Одно их главных обновлений — новая выхлопная система с регулируемым клапаном, новыми трубами и новыми каталитическими преобразователями, благодаря чему мощность стокового мотора 6.5 V12 увеличилась до 820 сил и 733 Нм крутящего момента.
Напомним, что в стандартной версии силовой агрегат итальянского купе способен генерировать 800 сил и 718 Нм. При этом в компании Wheelsandmore рассказали, что в ближайшее время для модели Ferrari 812 Superfast будут доступны другие механические компоненты, включая турбокомпрессоры.
К сожалению, в настоящий момент нет точных данных о динамических характеристиках 820-сильного купе Ferrari 812 Superfast by Wheelsandmore. Стандартная модель ускоряется с 0 до 100 км/ч за 2,4 секунды, а её максимальная скорость достигает 340 км/ч.
Помимо всего прочего, модернизированный автомобиль Ferrari 812 Superfast by Wheelsandmore получил новую заниженную подвеску и модифицированную систему подъёма передней оси.
Кроме этого, тюнер укомплектовал высокопроизводительную итальянскую машину набором уникальных 21-дюймовых колёсных дисков FIWE с покрышками Pirelli P Zero. Стоимость такой опции составляет €12 597. Также для итальянского суперкара доступны колёсные диски Fork и 6Sporz, размерностью 21 и 22 дюйма.
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