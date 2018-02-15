Kia раскрыла новое поколение Ceed

Официально представлено новое поколение Kia Ceed

Все данные о новейшем Kia Ceed корейцы раскрыли, не дожидаясь "живой" премьеры на мартовском автосалоне в Женеве. Автомобиль третьего поколения построен на новой платформе K2, причем проектирование и разработка "Сида" полностью осуществлялись в Европе — силами немецкого R&D-центра во Франкфурте.

Отдельно обращаем внимание, что название модели из прежнего "c'eed" трансформировалось в более простое и понятное "Ceed" безо всяких апострофов. Хэтчбек третьего поколения стал носителем самой свежей дизайнерской ДНК компании Kia. Во-первых, при схожих с предшественником габаритах "капсула" салона сместилась назад, передний свес стал короче, а задний — наоборот, длиннее, что придало силуэту еще большей динамики.

Во-вторых, здесь полностью иной дизайн передней части с новой решеткой радиатора в стиле "нос тигра" и современной светодиодной оптикой, ДХО в которой выполнены в виде характерных "кубиков льда", как на некоторых других моделях Kia. Разумеется, будут и простые базовые "галогенки".

От плоской задней части предшественника тоже не осталось следа — "чистая" боковина кузова сочетается с пластичной кормой и совершенно новыми LED-фонарями. Колесные диски — от 15-дюймовых стальных штамповок с колпаками до 17-дюймовых топопвых колес с эффектом "алмазной полировки".

В Kia заявляют, что сделали интерьер нового Ceed еще более качественным и эргономичным. В салоне изменилось фактически все, начиная с развернутой к водителю передней панели и заканчивая материалами отделки. Центральное место занимает экран медиасистемы, который в зависимости от версии может иметь диагональ 5, 7 и 8 дюймов. Из само собой разумеещегося — поддержка Android Auto и Apple CarPlay, а из нового — наличие точки доступа Wi-Fi.

Интересно, что наличие комплекса систем безопасности позволяет Kia декларировать для "Сида" возможность автономного управления так называемого второго уровня. Автомобиль сможет самостоятельно двигаться по несложным траекториям за счет активного круиз-контроля и системы удержания в своей полосе.

Моторная гамма Kia Ceed претерпела принципиальные изменения. Атмфосферным остался лишь базовый мотор 1,4 л на 99 л.с.. Средняя версия теперь — это малообъемный 1,0 л турбо мощностью 120 л.с.. Топовым же станет 1,4-литровая турбочетверка на 140 л.с.. Дизельная линейка представлена новым агрегатом 1,6 л CRDI в вариантах мощности на 115 и 136 л.с., который с большим запасом укладывает в нормы токсичности Евро-6. По умолчанию предлагается 6-ступенчатая механика, а в опциональном порядке — 7-ступенчатый робот DCT с двумя сцеплениями.

Впрочем, можно предположить, что для отдельных рынков (в числе которых и Россия) компания Kia может сохранить для "Сида" проверенные атмосферники 1,6 л (130-135 л.с.). Европейские продажи третьего поколения Kia Ceed должны стартовать во втором квартале 2018 года. Когда новинка доберется до российского конвейера, пока не сообщается.