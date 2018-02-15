Дело «трезвого мальчика»: дойдем до Европейского суда

«Алисова подписала их в состоянии ступора от внезапности произошедшего», — сообщила она.

По словам Натальи Куракиной, решение Железнодорожного суда по делу ее подзащитной не было справедливым, так как в его основе лежат «ложные» протоколы следственных действий и схема ДТП.