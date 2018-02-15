Дело «трезвого мальчика»: дойдем до Европейского суда

Адвокат Ольги Алисовой, признанной виновной в смерти «пьяного мальчика», пообещала «дойти до Европейского суда» в попытке отменить приговор своей клиентке. Об этом сообщает «Газета.ru».
По словам Натальи Куракиной, решение Железнодорожного суда по делу ее подзащитной не было справедливым, так как в его основе лежат «ложные» протоколы следственных действий и схема ДТП.
«Алисова подписала их в состоянии ступора от внезапности произошедшего», — сообщила она.
Юрист уверена, что суд «просто слил» дело, а его решение «не имеет ничего общего с законом».
«Мы готовы дойти до Европейского суда», — предупредила она.
Ранее СМИ сообщили, что Ольга Алисова и отец погибшего ребенка Роман Шимко подали апелляции на приговор. Отмечалось, что Алисова считает ранее вынесенное обвинительное заключение «незаконным, необоснованным и несправедливым» и просит отменить его, а Шимко намерен добиться ужесточения наказания Алисовой. Мособлсуд рассмотрит обе жалобы 1 марта.
Резонансное ДТП произошло в апреле 2017 года в подмосковной Балашихе. Ольга Алисова, управляя автомобилем Hyundai Solaris, во дворе жилого дома сбила шестилетнего ребенка. Широкая дискуссия возникла после обнаружения судмедэкспертами в крови мальчика 2,7 промилле алкоголя. Повторная экспертиза опровергла его наличие. Алисова была приговорена к трем годам колонии поселения.