Авто с заклинившей педалью газа остановили только шипы

Инцидент произошёл во Флориде. В службу спасения поступил звонок от водителя, который мчался по автостраде со скоростью 150 км/ч и не мог остановить машину. Диспетчер предложила ему заглушить мотор или включить нейтральную передачу, но эти меры не привели к остановке. Тогда было решено подключить полицию. Копы несколько раз бросали на дорогу ленту с шипами, но в первый раз автомобиль только сбавил скорость, но не остановился. В итоге машину всё-таки удалось остановить. К тому моменту водитель проехал более 70 км с огромной скоростью. Мужчина был госпитализирован, поскольку жаловался на боли в груди.