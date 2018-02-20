Дань на ремонт: почему гаишнику смягчили приговор

Экс-начальнику донского ГИБДД Сергею Моргачеву смягчили приговор

Организовавшему поборы с подчиненных для ремонта здания УГИБДД экс-начальнику донской автоинспекции Сергею Моргачеву смягчили наказание, назначив десять месяцев лишения свободы условно. Скорее всего, суд учел, что деньги бывший полковник потратил все же не на себя лично. В общей сложности главный гаишник области насобирал 3 млн руб., но когда «запахло жареным» срочно удалил следы ремонта». Моргачев не раз оказывался в центре скандалов, однажды его чуть не убили по заказу собственного заместителя.

В Ростове-на-Дону суд смягчил наказание для оскандалившегося бывшего руководителя областной автоинспекции Сергея Моргачева, известного среди бывших подчиненных жестким и непреклонным характером, который по всей видимости не изменился даже после покушения на его жизнь. В декабре прошлого года Моргачева признали виновным в превышении должностных полномочий и суд назначил ему один год лишения свободы условно по статье «Превышение должностных полномочий». Однако при пересмотре дела судья учел тот факт, что из дела исключили отягчающие обстоятельства. В итоге Моргачев получил десять месяцев свободы условно.

«Испытательный срок ему оставили прежний — один год и шесть месяцев», — сообщили в пресс-службе Ростовского областного суда.

Причиной для судебного преследования стало опубликованное в интернете видео в августе 2015 года. Неизвестный пожаловался на Моргачева, который собирал с подчиненных деньги на ремонт здания УГИБДД, в котором и работал.

По его словам, начальник поручил инспекторам на свои средства отремонтировать два помещения для приема гостей, закупить для них мебель и бытовую технику, а также благоустроить земельный участок, прилегающий к зданию.

Всего на это из зарплат инспекторов «вычли» три миллиона рублей. Роликом заинтересовались в Следственном комитете . А как рассказали подчиненные Моргачева в местных СМИ, узнав об анонимном видеообращении, их начальник немедленно потребовал уничтожить результаты проделанных работ.

Так, из отделения немедленно вывезли мебель и технику, а следы дорого ремонта скрыли.

Например, вырвали мраморные подоконники, закрасили неказистой краской наклеенные ранее красивые обои и постелили дешевый линолеум прямо поверх паркетной доски. Но конспирация не помогла: на Моргачева завели уголовное дело, потом отстранили от исполнения обязанностей, а затем и вовсе уволили из правоохранительных органов . Видимо, поводом для смягчения наказания стало то, что Моргачев «заботился» исключительно об интересах полицейского отделения, а не организовал поборы, к примеру, на ремонт своей дачи.

«Приступив к исполнению должностных обязанностей, Моргачев начал приводить в соответствие с существующими требованиями и положениями служебную деятельность ГИБДД региона», — сообщили тогда в ГУ МВД по Ростовской области. Произошедший скандал — далеко не первый в разрушенной карьере экс-начальника донского ГИБДД. Так, в 2014 году тогда еще полковника Моргачева жестоко избили кувалдами, едва не убив. Причиной стало недовольство политикой Моргачева, который после назначения нарушил выстроенные в регионе коррупционные связи.

Заказчиком нападения оказался его ближайший сослуживец и подчиненный — заместитель Александр Оцимик . Согласно информации пресс-службы Главного следственного управления СК России, следствие и суд установили, что Оцимик был не согласен со служебной деятельностью своего непосредственного руководителя. В итоге полицейский решил организовать нападение на своего оппонента. Для этого он привлек своего знакомого, теперь осужденного, который в свою очередь привлек за денежное вознаграждение в сумме 500 тыс. руб. жителя города Астрахани Гаджиева.

Гаджиев при помощи двух исполнителей и одного пособника организовал 25 марта 2014 года нападение на Моргачева, в ходе которого ему был причинен тяжкий вред здоровью. Как рассказывал позже в интервью местным СМИ сам пострадавший, на него напали у двери собственной квартиры.

Били его профессионально — железными кувалдами, деревянными древками от топоров. В итоге полицейскому проломили череп, обезобразили лицо, практически вырвали язык.

Чудом выжив, Моргачев впал в кому. Когда ему стало лучше, он продолжил руководить управлением из больницы, отдавая распоряжения через посещавших его подчиненных, а также по телефону. Через полгода его уже признали годным к службе, и в сентябре он вышел на работу.

Тем временем следователям удалось установить и задержать виновников произошедшего. Так, по данным СК, выступивший в роли заказчика нападения Оцимик также получил взятку в виде денег, кроме того, незаконно оказывал услуги имущественного характера в общей сумме более 2,3 млн руб. за присвоение желающим «красивых» номеров. При этом от дачи каких-либо показаний по покушению на начальника Оцимик наотрез отказался.

Тем не менее по совокупности преступлений суд приговорил его к десяти годам колонии строгого режима (прокурор просил 12 лет лишения свободы). Оцимика обязали возместить Моргачеву компенсацию в 3 млн руб. и заплатить штраф в размере 47 млн руб. Звания подполковника полиции его лишили.

Оказалось, что изначально на кресло начальника Управления ГИБДД Ростовской области претендовал именно Оцимик.

Однако в Москве его кандидатуру не утвердили. В итоге в конце ноября 2013 года начальником Управления ГИБДД Ростовской области стал Моргачев.

До этого он занимал аналогичную должность в Ульяновской области, откуда пришел и сам Ларионов.

«Он поощрял доносительство, интриги, нередко сам их провоцировал. Сказать о том, что Моргачев был как-то близок к Ларионову, я не могу, по крайней мере, визуально этого мы не замечали, — сказал источник в ГИБДД Ульяновской области. — Он никогда не признавал никаких авторитетов, всегда конфликтовал с руководителями иных служб и ведомств, не гнушался подачей рапортов на имя начальника управления на своих оппонентов». Это привело к тому, что подчиненные восприняли его как ставленника начальника главка. Сотрудники Управления ГИБДД Ульяновской области рассказывали, что Моргачев был очень жестким руководителем, не приемлющим никакую точку зрения, кроме своей, и не признающим никаких авторитетов.

Прибыв на новое место в Ростов-на-Дону, Моргачев сразу начал наводить новые порядки. По официальной статистике, до его назначения в Ростовскую область «некомплект» в службе ГИБДД составлял менее ста человек, по состоянию на конец 2014 года (за год пребывания в должности) в ведомстве не хватало уже двухсот человек.

Личный состав при этом сталкивался с жесточайшими мерами и грубым отношением. В жестком характере Моргачева убедился и один из читателей «Газеты.Ru» в 2013 году, когда тот еще служил в Ульяновской области.