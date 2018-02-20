Благотворительность: как «Mercedes-убийца» получил 2 года

В Москве осужден 28-летний лихач Александр Ломов , который, устроив страшное ДТП со смертельным исходом, долго скрывался за границей. Суд пожалел водителя и приговорил его всего к двум годам лишения свободы. Сам Ломов, откупившись от родных погибшего, так и не смог добиться рассмотрения дела в особом порядке.

Басманный районный суд Москвы поставил промежуточную точку в громком деле о смертельной аварии, которая произошла у метро «Бауманская» еще 13 декабря 2016 года. Помимо шокирующих обстоятельств самого наезда, которое попало на видео, особый резонанс разбирательство получило из-за действий виновника трагедии на месте аварии.

Вскоре после ЧП он скрылся от следствия за границей и был пойман лишь спустя много месяцев в Германии.

Вопреки ожиданиям процесс получился не слишком длительным. Перед началом разбирательства Ломов просил суд рассмотреть его дело в особом порядке, мотивируя это, в частности, тем, что он полностью компенсировал моральный ущерб потерпевшим.

Однако сами родственники погибшего 26-летнего сотрудника Росгвардии Юрия Карпова выступили против, ведь тогда обвиняемый мог рассчитывать на значительно более мягкое наказание, и в итоге рассмотрение дела прошло в обычном формате.

По ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека») Ломову грозило до пяти лет лишения свободны, но прокуратура в ходе прений попросила осудить его на три года. В итоге во вторник суд проявил еще большее снисхождение, отправив его в колонию общего режима на два года. Также Ломова лишили на год водительских прав.

При вынесении приговора судья Юлия Сафина учла целый ряд смягчающих обстоятельств. Помимо выплаты денежной компенсации родным в пользу Ломова сыграло наличие двух малолетних детей, отсутствие судимости, а также благотворительная деятельность. Кроме того, суд посчитал, что Ломов, полностью признав вину, раскаялся в содеянном.

Напомним, что смертельный наезд Ломов совершил за рулем чужого Mercedes G 63 AMG.

Двигаясь по Бауманской улице, он не справился с управлением спорткара, ушел в занос и вылетел на тротуар. На кадрах с камеры видеонаблюдения хорошо видно, как неуправляемый автомобиль сбивает сзади ничего не подозревающего пешехода. От полученных травм он скончался на месте. Остальные пешеходы смогли вовремя отскочить в сторону и в итоге не пострадали.

После наезда иномарка вернулась к лежащему на тротуаре Карпову, после чего из машины вышли Ломов и сидевший на пассажирском сидении владелец Mercedes Карен Губасарян , разрешивший приятелю прокатиться.

Коротко обсудив произошедшее, Ломов, дав забрать Губасаряну личные вещи, сел за руль и поспешно скрылся с места аварии. Брошенный автомобиль вскоре нашли в близлежащих дворах.

При этом СМИ сообщали, что в ходе опроса Губасарян заявил полицейским, что понятия не имеет, кто был за рулем и решил дать прокатиться на своем дорогостоящем автомобиле незнакомцу. Полицейские вполне удовлетворились данной версией, отпустив автовладельца. Впрочем, по другой версии, никто Губасаряна не допрашивал и он после аварии также скрылся от правоохранителей.

В конечном итоге, лишь спустя 10 дней после трагедии в МВД смогли установить личность виновника аварии.

Но, благодаря нерасторопности полиции, которая лишь после резонанса в СМИ, стала активнее расследовать аварию, Ломов к тому времени смог укрыться — в розыск его объявили уж потом. В МВД, доказывая, что они не саботируют расследование, передали дело с окружного уровня следователю Главного следственного управления (ГСУ) ГУ МВД по Москве.

О «Mercedes-убийце», как окрестили это дело журналисты, стали забывать, когда неожиданно, в июле прошлого года из Германии пришли известия о задержании Ломова. К тому моменту мужчина пользовался поддельными документами, изготовленными в одной из стран СНГ, и пытался по ним оформить гражданство Германии. В местной полиции документы вызвали подозрение и в итоге Ломова удалось разоблачить. Процесс экстрадиции не занял много времени и уже в конце августа подозреваемого доставили в Москву.

После вердикта суда дальнейший сценарий пока не ясен.

Родные погибшего шокированы маленьким сроком, но еще не решили, будут ли они обжаловать приговор. Также не известна и позиция прокуратуры. Кроме того, возможно, обжаловать решение суда захочет и сам Ломов. Впрочем, учитывая, что он уже провел за решеткой более полугода, совсем скоро, в этом году, он сможет рассчитывать на условно-досрочное освобождение.