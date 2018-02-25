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Журналисты проверили обновленный Renault Captur
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Обновленный Renault Captur 2018 протестировали западные журналисты 

Daily-Motor 25 февраля 2018
Фото: Daily-Motor
Редакция западного автомобильного издания CarWow провела тесты обновленного французского кроссовера Renault Captur 2018 модельного года (не путать с российским Kaptur), по итогам которых поделилась первыми впечатлениями от этой модели.
В рамках рестайлинга новый Captur оснастили новым двигателем, а также слегка модернизировали его внешний облик, который стал больше напоминать дизайн его российского однофамильца Kaptur, разработанного на абсолютно другой платформе (Duster).
Обновленный «паркетник» получил новую решетку радиатора, колесные диски нового дизайна, а также более качественную отделку интерьера. Кроме того, для нового Captur стали доступны новые цветовые гаммы.
Уже в базе новинку оснастили парковочным помощником Easy Park Assist, а также системой мониторинга слепых зон.
В целом, журналисты CarWow оказались удовлетворены произошедшими с Captur изменениями. Особое внимание было уделено новому 1,2-литровому турбированному мотору Captur, который способен разгонять этот кроссовер с места до первой «сотни» быстрее, чем за 10 секунд, что является вполне неплохим показателем. Кроме него для этой модели дсотупен также 1,5-литровый «дизель».
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