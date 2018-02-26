Ещё
Toyota построит в Японии копию Нюрбургринга
Далее:
Читайте также:
Ещё

Toyota построит в Японии копию Нюрбургринга 

Quto.ru 26 февраля 2018
Фото: Quto.ru
Компания Toyota инвестирует около $2,8 млрд в строительство нового R&D-центра на территории родной Японии для ускорения развития технологий для электромобилей и беспилотников. Об этом сообщает Nikkei.
Новый исследовательский центр будет расположен в префектуре Айти, остров Хонсю. В его состав войдут 11 испытательных треков, которые расположатся на общей площади 650 га. Открытие первых полигонов намечено на 2019 год, а на полную мощность центр заработает в 2023 году.
Тестовые треки будут имитировать различные условия для вождения, чтобы полностью подготовить автомобили компании. Один из треков, как сообщается, будет копировать знаменитую Северную Петлю в Германии — Нордшляйфе. На этом треке будут проверять автомобили в самых суровых условиях и на максимальных нагрузках.
Известно, что проект трека предусматривает длину около 5,3 км со множеством поворотов различной степени сложности. Кроме того, перепад высот составит 75 м.
Всего на работе в центре будет занято порядка 3 200 — 3 300 человек, в дальнейшем численность штата увеличат до 3 850 человек. Новые тестовые полигоны станут первыми для Японии с момента открытия прежних на острове Хоккайдо в 1984 году. Читайте статью на QutoЧитайте также:Fiat Chrysler полностью откажется от дизелей к 2022 годуНа рынок выйдет новый рамный вседорожник NissanВ США оценили эффективность парктроников
Quto.ru: последние новости
Toyota подразнила клиентов снимком нового RAV4 Украинцы клонировали китайский пикап ради отказа от российских запчастей Видео: BMW M4 CS зрелищно удирает с Нюрбургринга
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В права хотят добавить новую графу10
Водителям пропишут «дресс-код»89
Камеры ГИБДД перестанут выписывать штрафы?1
«Автоваз» начнет выпуск самого дешевого автомобиля3
Nissan запустит «прорывной» кроссовер
Видео
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
00:24
Появилась 142-я жертва моста «Газель не проедет»
Автоновости
01:17
Машину Путина выставили на продажу
Автоновости
05:18
Второй олимпиец продает наградной BMW
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:20
Hyundai отзывает более 43 тыс. Santa Fe
Бортжурнал
00:44
Европротокол предложили применять во всех ДТП без пострадавших
Автоновости
01:37
«Убийством не грозил»: водитель объяснил избиение пешехода
Бортжурнал Статьи
02:02
Airbus показал первый полет воздушного такси
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:47
Дань на ремонт: почему гаишнику смягчили приговор
Бортжурнал Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение