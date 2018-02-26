Toyota построит в Японии копию Нюрбургринга

Компания Toyota инвестирует около $2,8 млрд в строительство нового R&D-центра на территории родной Японии для ускорения развития технологий для электромобилей и беспилотников. Об этом сообщает Nikkei.

Новый исследовательский центр будет расположен в префектуре Айти, остров Хонсю. В его состав войдут 11 испытательных треков, которые расположатся на общей площади 650 га. Открытие первых полигонов намечено на 2019 год, а на полную мощность центр заработает в 2023 году.

Тестовые треки будут имитировать различные условия для вождения, чтобы полностью подготовить автомобили компании. Один из треков, как сообщается, будет копировать знаменитую Северную Петлю в Германии — Нордшляйфе. На этом треке будут проверять автомобили в самых суровых условиях и на максимальных нагрузках.

Известно, что проект трека предусматривает длину около 5,3 км со множеством поворотов различной степени сложности. Кроме того, перепад высот составит 75 м.