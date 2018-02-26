Кроссовер Nissan X-Trail получил новую версию Platinum Edition SV

Японская компания Nissan Motor Company представила новую версию кроссовера Nissan X-Trail , под названием Platinum Edition SV. Автомобиль с опциональным пакетом уже доступен на британском рынке.

В настоящий момент обновлённая модель Nissan X-Trail с пакетом дополнительных аксессуаров Platinum Edition SV предлагается в Великобритании. Стоимость опции — от 1 999 фунтов стерлингов (порядка 158 000 рублей). Набор Platinum Edition SV доступен для модели в комплектации N-Connecta.

От обычной машины такой кросс отличается хромированными корпусами зеркал заднего вида и набором уникальных колёсных дисков, размерностью 18 дюймов. Помимо этого, в состав пакета входят дополнительные накладки, декоративные полоски и дополнительная хромированная отделка.

В салоне внедорожника Nissan X-Trail Platinum Edition SV можно обнаружить металлические накладки на педалях, а также дополнительные разъёмы USB для задних пассажиров.

На британском рынке обновлённый внедорожник Nissan X-Trail доступен с такими же моторами, что и «дореформенная» модель. Речь идёт о двигателях 1.6 DIG-T (163 л.с.), 1.6 dCi (130 л.с.) и 2.0 dCi (177 л.с.). Трансмиссия — «механика» или вариатор. Для машины доступен полный привод.

Минимальная цена модели Nissan X-Trail Platinum Edition SV в Великобритании — от 30 349 фунтов стерлингов, что по текущему курсу валют составляет порядка 2 394 000 рублей. В салонах дилеров автомобиль появится первого марта текущего года.

В настоящее время в компании ничего не сообщают о том, планируется ли продавать подобную версию модели в других странах.