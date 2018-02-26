Alpina XD3 — это почти тот же X3 от «БМВ». Только особенный

Дизельный моторы в наши дни могут показаться не самым оптимальным решением с точки зрения экологичности, но это не значит, что автолюбители во всём мире против них. Особенно это касается Европы. И хотя BMW в настоящее время работает над гибридной и электрической версией последнего поколения X3, Alpina дала дизельному внедорожнику серьёзный рост мощности. Короче говоря, сделала то, что BMW не собиралась и не собирается делать.

3,0-литровый двигатель шестицилиндрового плана с двумя турбонагнетателями отныне дарит 333 лошадиных силы, а максимальный крутящий момент равен 700 Нм. Ускоряется XD3 от 0 до 62 миль в час (0-100 километров в час) всего за 4,9 секунды, максимальная скорость — 254 км/ч. Спурт удаётся лучше, чем VW Golf GTI! Проще говоря, это один из самых быстрых, если не самый вообще быстрый, дизельный внедорожник на рынке сегодня.

Расход топлива в цикле WLTP составляет в среднем девять литров на 100 километров. Выброс CO2 составляют 238 грамм на километр. 3,0-литровый мотор сопряжён с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, машина оснащена интеллектуальной системой полного привода BMW xDrive, которая была перенастроена с возможностью перераспределения крутящего момента. Так решили инженеры Alpina.

XD3 также обрёл новую спортивную подвеску с управляемыми электронно амортизаторами. Отметим и самоблокирующийся задний дифференциал. В стандартном исполнении внедорожник ездит на 20-дюймовых колёсах, в то время как по желанию доступны новые лёгкие 22-дюймовые диски.

Такая модель поступит в продажу во втором квартале текущего года, тогда же будет раскрыта подробная информация обо всём самом важном, интересном.