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Alpina XD3 — это почти тот же X3 от «БМВ». Только особенный
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Alpina XD3 — это почти тот же X3 от «БМВ». Только особенный 

Car.ru 26 февраля 2018
Фото: Car.ru
Базирующаяся в Баварии тюнинг-компания переделала дизельный BMW X3 на свой лад.
Дизельный моторы в наши дни могут показаться не самым оптимальным решением с точки зрения экологичности, но это не значит, что автолюбители во всём мире против них. Особенно это касается Европы. И хотя BMW в настоящее время работает над гибридной и электрической версией последнего поколения X3, Alpina дала дизельному внедорожнику серьёзный рост мощности. Короче говоря, сделала то, что BMW не собиралась и не собирается делать.
3,0-литровый двигатель шестицилиндрового плана с двумя турбонагнетателями отныне дарит 333 лошадиных силы, а максимальный крутящий момент равен 700 Нм. Ускоряется XD3 от 0 до 62 миль в час (0-100 километров в час) всего за 4,9 секунды, максимальная скорость — 254 км/ч. Спурт удаётся лучше, чем VW Golf GTI! Проще говоря, это один из самых быстрых, если не самый вообще быстрый, дизельный внедорожник на рынке сегодня.
Расход топлива в цикле WLTP составляет в среднем девять литров на 100 километров. Выброс CO2 составляют 238 грамм на километр. 3,0-литровый мотор сопряжён с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, машина оснащена интеллектуальной системой полного привода BMW xDrive, которая была перенастроена с возможностью перераспределения крутящего момента. Так решили инженеры Alpina.
XD3 также обрёл новую спортивную подвеску с управляемыми электронно амортизаторами. Отметим и самоблокирующийся задний дифференциал. В стандартном исполнении внедорожник ездит на 20-дюймовых колёсах, в то время как по желанию доступны новые лёгкие 22-дюймовые диски.
Такая модель поступит в продажу во втором квартале текущего года, тогда же будет раскрыта подробная информация обо всём самом важном, интересном.
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