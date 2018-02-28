Производство автомобилей Volkswagen в России выросло на 14% в 2017 году

Компания Volkswagen Group Rus произвела на российских мощностях 167,5 тыс. автомобилей в 2017 году, сообщает ФБА «Экономика сегодня» . Это на 14% больше, чем в 2016-м. 118,5 тыс. машин собрано на заводе в Калуге (+8% по сравнению с результатами годичной давности). Кроме того, ещё 49 тыс. автомобилей марки Volkswagen и Skoda выпустили предприятия « Группы ГАЗ » на территории Нижнего Новгорода (+32,4% по сравнению с результатами 2016 года). Ранее Newinform назвало автомобили, менее всего теряющие в цене в России.