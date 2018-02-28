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Производство автомобилей Volkswagen в России выросло на 14% в 2017 году
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Производство автомобилей Volkswagen в России выросло на 14% в 2017 году 

RT на русском 28 февраля 2018
Фото: Газета Daily
Компания Volkswagen Group Rus произвела на российских мощностях 167,5 тыс. автомобилей в 2017 году, сообщает ФБА «Экономика сегодня». Это на 14% больше, чем в 2016-м.
118,5 тыс. машин собрано на заводе в Калуге (+8% по сравнению с результатами годичной давности).
Кроме того, ещё 49 тыс. автомобилей марки Volkswagen и Skoda выпустили предприятия «Группы ГАЗ» на территории Нижнего Новгорода (+32,4% по сравнению с результатами 2016 года).
Ранее Newinform назвало автомобили, менее всего теряющие в цене в России.
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