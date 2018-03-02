Как изменится движение на дорогах России к 2024 году

Издание Autonews проанализировало стратегию безопасности дорожного движения в России на 2018 — 2024 годы, принятую в январе. Из документа следует, что штрафы за нарушения правил станут жестче, а дорожные камеры — умнее.

Главной целью стратегии названо достижение нулевого уровня смертности в ДТП к 2030 году. К 2024 году — это первый этап — уровень смертности должен быть не выше четырех погибших на сто тысяч населения в год (не более шести тысяч человек). За последние десять лет в ДТП погибли около 300 тысяч человек, а более 2,5 миллиона — пострадали.

Среди проблем, обозначенных в стратегии, — большое число старых (старше десяти лет) автомобилей, не отвечающих современным требованиям безопасности. Autonews предполагает, что старые машины начнут облагать дополнительными сборами, чтобы стимулировать их обмен на новые. Также одной из основных проблем названо отсутствие полноценной системы техосмотра.

Из документа следует, что к 2024 году дороги будут модернизированы, для чего проведут локальные работы «в местах концентрации ДТП» (переразметка, новые дорожные знаки, переустройство остановок). Пешеходных переходов разных типов станет больше.

Также в 2024-м должна заработать усовершенствованная система оказания помощи пострадавшим в авариях. Оперативные службы получат новые регламенты, где будет четко прописан порядок действий при получении сигнала о ДТП. Спасатели и врачи будут координировать свои действия друг с другом, к помощи пострадавшим широко подключиться и авиационная техника.

К 2024 году больше функций будет возложено на автоматические системы фиксации нарушений и дорожные камеры. Средства контроля смогут дистанционно фиксировать использование ремней безопасности, детских кресел и даже определять состояние опьянения. Сотрудников ГИБДД при этом станет меньше. Недавно стало известно о грядущем сокращении десяти тысяч человек.

Среди прочего, стратегия предусматривает увеличение штрафов за нарушение ПДД, либерализацию системы ОСАГО, более серьезную подготовку начинающих автомобилистов (ученики получат больше реальной ездовой практики) и поощрение властями активной фиксации нарушений гражданами.

Ранее в ГИБДД обнародовали статистику, которая демонстрирует, что в прошлом году в 14 российских регионах выросло число ДТП с участием нетрезвых водителей. В каждом третьем субъекте РФ смертность в результате аварий увеличилась (в Амурской, Орловской областях, ХМАО, Сахалинской области и других регионах).