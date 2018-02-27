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К 2025 году доля электрокаров составит около 10%
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К 2025 году доля электрокаров составит около 10% 

Car.ru 27 февраля 2018
Фото: Car.ru
Эксперты автосферы и банкового сегмента строят прогнозы развития авторынка электрокаров до 2025 года в положительном балансе.
В частности французские автоэксперты из Valeo считают, что к обозначенному периоду рост охвата глобального авторынка автомобилями на полной электротяге достигнет отметки не ниже 10%. В то время, как прошлогодние прогнозы на тот же период называли цифры на уровне 6-8%.
Однозначно, развитие данного сегмента на лицо. Это можно отследить хотя бы по инвестициям, которые планируют и уже вливают инвесторы.
В частности известно, что тот же Ford к 2022 году решил истратить не менее 11 млрд долларов на разработку современных электромобилей.
Финансисты также говорят о стабильности процесса и прогнозируют, что электромобили к 2025 году охватят до 16% общего авторынка.
Что ж, все ожидали более тяжелых потуг в переходе от автомобилей с ДВС к электромобилям. Теперь можно говорить о довольно близкой перспективе завоевания существенной доли авторынка.
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