К 2025 году доля электрокаров составит около 10%

Эксперты автосферы и банкового сегмента строят прогнозы развития авторынка электрокаров до 2025 года в положительном балансе.

В частности французские автоэксперты из Valeo считают, что к обозначенному периоду рост охвата глобального авторынка автомобилями на полной электротяге достигнет отметки не ниже 10%. В то время, как прошлогодние прогнозы на тот же период называли цифры на уровне 6-8%.

Однозначно, развитие данного сегмента на лицо. Это можно отследить хотя бы по инвестициям, которые планируют и уже вливают инвесторы.

В частности известно, что тот же Ford к 2022 году решил истратить не менее 11 млрд долларов на разработку современных электромобилей.

Финансисты также говорят о стабильности процесса и прогнозируют, что электромобили к 2025 году охватят до 16% общего авторынка.

Что ж, все ожидали более тяжелых потуг в переходе от автомобилей с ДВС к электромобилям. Теперь можно говорить о довольно близкой перспективе завоевания существенной доли авторынка.