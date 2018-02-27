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В Женеве представят концепт Giugiaro Sybilla с авангардным дизайном
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В Женеве представят концепт Giugiaro Sybilla с авангардным дизайном 

Car.ru 27 февраля 2018
Фото: Car.ru
Для презентации на Женевском автосалоне Джорджетто Джуджаро и его сын Фабрицио придумали еще одну интересную концепцию Sybilla под названием GFG Style.
Разработка получила авангардный дизайн с ретро-эффектами и была создана при сотрудничестве с китайской компанией Envision.
Кузов получил стеклянную крышу с навесным передним куполом. Длина концептуальной модели и двери с крыльчаткой в задней части доступ к задним сиденьям будет облегчен. А также появится дополнительное место для ног.
Также пассажирам второго ряда понравится наличие электродвигателя, который исключает туннель для трансмиссии, располагаемый ранее как раз под их ногами.
Несмотря на внешний ретро-дизайн Giugiaro Sybilla, под его капотом установлены четыре вполне современные электромотора, высокоразвитая автономная система управления и оборудованный инновационными новинками салон.
Точные характеристики, такие как мощность, производительность и прочее, пока недоступны, но до премьеры осталось не так уж много времени и познакомиться с новым концептом можно будет уже 6 марта.
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