Запрет на дизельные авто в городах Германии столкнулся с жесткой критикой

Органы местного самоуправления, согласно решению суда, теперь не должны руководствоваться общефедеральными законами при вынесении запретов на дизельные автомобили. Однако это должно происходить постепенно: сначала с улиц должны быть вытеснены все транспортные средства с экологическими стандартами ниже европейской нормы «евро 4».

Между тем, объединение германских городов и Союз автомобилестроителей скептически отнеслись к решению суда. Немецкая биржа среагировала резко негативно: курсы многих автоконцернов сразу же пошли вниз. Акционеры исходят из того, что продажи дизельных автомобилей в ближайшем будущем сократятся, в то время как предприятия должны будут выделять дополнительные средства на переоснащение уже проданных транспортных средств.

Ангела Меркель приветствовала вердикт суда. Канцлер заявила, однако, что ожидает от решения «ограниченные последствия для граждан». Речь, по ее словам, «идет не обо всей территории страны и не обо всех собственниках автомашин». В Германии сейчас насчитывается около 10 миллионов транспортных средств с дизельными двигателями ниже нормы экологичности «евро 6». Загрязнение воздуха диоксидом азота и мелкодисперсной пылью на 60-70 процентов вызывается именно подобными авто. Предельно допустимая концентрация этих вредных выбросов превышена в 60 с лишним городах Германии.

Ангела Меркель подчеркнула, что вердикт «касается единичных городов, в которых еще необходимо принять меры». Канцлер пообещала, что правительство ФРГ будет искать диалог с представителями федеральных земель и местных администраций, чтобы «прозондировать возможность правовых действий».

Вместе с тем германское правительство стремится избежать негативного влияния решения Федерального административного суда на автомобильную промышленность, играющую важную роль в экономике страны. Министр экологии ФРГ Барбара Хендрикс заявила, что целью исполнительной власти остается «очистить атмосферу населенных пунктов иным способом, без введения запретов на дизельные автомобили». Она подчеркнула, что видит главную обязанность автопроизводителей в том, чтобы «переоснастить легковые автомашины». Министр транспорта ФРГ Кристиан Шмидт подчеркнул, что «перечень предложенных для очистки воздуха мер должен позволить избежать запрет на автомобили». Политик указал, что для поддержки местных администраций при проведении этих мер в жизнь уже выделены миллиарды евро.

Пока что существует много вопросов в отношении того, как будет осуществляться запрет и кто будет его контролировать. Партия «Союз 90-х/Зеленые» и экологи требуют от правительства ФРГ введения «голубых наклеек» для чистых автомобилей. Критики этого предложения считают, что достаточны лишь выборочные контроли транспортных средств в черте населенных пунктов — установление типа двигателя занесенных в реестр автомобилей на основании номерного знака. Однако это также потребует дополнительных вложений. Открытыми остаются и вопросы о том, как будет осуществляться оповещение об участках с запретом на дизельные автомобили и объезд этих зон.

Неприятие возможный запрет на дизельные авто вызывает и у многих мелких и средних предприятий (МСП), например, занимающихся вывозом мусора или поставками товаров в местные магазины. В своем решении Федеральный административный суд предусмотрел исключения для некоторых МСП и жителей нескольких городов, а также пожарной команды, «Скорой помощи» и служб по уходу за престарелыми и больными. Пока они коснутся лишь Штутгарта и Дюссельдорфа.