На тесты вышел новый большой внедорожник Hyundai

Концерн Hyundai Motor Company начал испытания совершенно нового большого внедорожника, который должен будет побороться за покупателей с таким моделями, как Chevrolet Suburban и Ford Expedition

Отметим, что на днях корейская компания продемонстрировала свой внедорожник Hyundai Santa Fe свежей генерации, семиместная модификация которого будет реализовываться как Santa Fe XL. Однако замеченный шпионами концепт не является ни тем, ни другим.

Как считают иностранные СМИ, это абсолютно новый полноразмерный вседорожник Hyundai, который сможет вместить до восьми пассажиров. Возможно, что новый автомобиль окажется перелицованным вариантом KIA Telluride, которая тоже сейчас проходит испытания.

Ожидается, что новинка будет иметь стильный дизайн внешнего вида в стиле новой Santa Fe, а самые главное отличия, нас ожидают в задней части кузова.

Предполагается, что новый «проходимец» будет построен на новой или на усовершенствованной базе.

Скорее всего, в движение автомобиль будет приводиться 3,3-литровым движком V6, производительность которого 290 сил. Привод может быть и полным, и передним.

Вполне ожидаемо, что внедорожник получит гибридную версию, суммарной отдачей около 400 сил.