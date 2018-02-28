«Убийством не грозил»: водитель объяснил избиение пешехода

Водитель BMW , обвиняемый в избиении женщины в центре Москвы за хлопок ладонью по его машине, утверждает, что на иномарке осталась вмятина, а справка о поврежденном плече — липовая. Подсудимый уверен: потерпевшая Мария Моисеева «просто хочет заработать денег» — она уже потребовала 200 тыс. рублей компенсации. Защита мужчины собирается до последнего доказывать его невиновность. За развитием громкого судебного дела следила «Газета.Ru»

Около года Хамовнический суд Москвы разбирается в скандальном конфликте между водителем затонированного BMW X5 Романом Вьюновым, который 5 мая 2017 не пропустил на пешеходном переходе Марию Моисееву с двумя маленькими детьми. Пешеход обвинила автомобилиста в том, что он чуть не сбил ее, когда она вместе c дочерью и сыном двигалась по нерегулируемому пешеходному переходу в районе улицы Плющиха.

От неожиданности и возмущения, по словам Моисеевой, она от негодования хлопнула по капоту промчавшейся мимо иномарки ладонью и пошла дальше. Однако это разозлило мужчину, и он решил разобраться с обидчицей.

Его досада была столь велика, что, не найдя места рядом, чтобы припарковаться, Вьюнов доехал до соседней улицы, бросил там автомобиль, в котором осталась сидеть его 16-летняя дочь, и пробежал в поисках Моисеевой несколько десятков метров — женщина как раз подходила к школе, куда вела детей.

Там, как утверждает Моисеева, Вьюнов на нее буквально напал — стал кричать на нее матом в присутствии детей, а после с силой толкнул в плечо два раза.

Лишь плач детей Мосеевой, а также вмешательство двух женщин-очевидцев, которые отвели потерпевшую в здание школы, прекратило конфликт. Вьюнов уехал, Моисеева отвела детей в школу, а потом написала заявление в полицию и сходила в травмпункт, где получила справку о травме плеча, которая, тем не менее, не была признана вредом для здоровья.

Найти агрессора распорядился тогда глава СК Александр Бастрыкин . В отношении Вьюнова возбудили уголовное дело по ст. 161 УК РФ (побои), минимальное наказание по которой — 360 часов обязательных работ, а максимальное — два года лишения свободы.

Во время одного из решающих судебных заседаний, на котором побывал корреспондент «Газеты.Ru», Вьюнов в очередной раз заявил, что женщину не бил, а всего лишь пытался удержать ее за руки, чтобы она не скрылась в здании школы. Но признал, что обругал пешехода нецензурной бранью.

Общественное мнение в разборе этой ситуации сразу склонилось в пользу матери двух детей со справкой из травмпункта о травме плеча. Однако при встрече с Вьюновым с трудом верится, что этот загорелый мужчина средних лет с сединой в волосах, приличный семьянин, показания в пользу которого приехала давать его теща, за считанные мгновения превратился в настоящего монстра.

Согласно показаниям Вьюнова, которые он дал следователю, подъезжая к пешеходному переходу, он видел, что по нему идет женщина с детьми. Но, поскольку автомобилист очень торопился, он не стал притормаживать и не позволил ей перейти проезжую часть. «Но Моисеева нанесла удар по моей машине.

Она размахнулась и ударила по машине сумкой, я подумал, что она могла причинить серьезный ущерб.

Через несколько километров я остановился, вышел из машины, чтобы догнать женщину, и в итоге настиг ее. Стал предлагать вызвать полицию. Но Моисеева была категорически не согласна, поэтому я стал удерживать. Я ее не бил, лишь два раза оттолкнул от себя в левое плечо. Потом я увидел ребенка, который плакал, и решил прекратить выяснять отношения. Я ее не бил, убийством и расплатой не грозил».

«Ее удар по машине был такой чудовщиной силы, будто в машину на полном ходу въехал самосвал! Даже дочь, которая была в наушниках, спросила меня: «папа, в нас врезались?», — рассказал Вьюнов на заседании. — Я сказал, что ударили по машине». Примечательно, что в дальнейшем Вьюнов на суде заявил, что организовал автотехническую экспертизу своего BMW сразу после конфликта. По его словам, женщина ударила по машине так сильно, что оставила вмятину и стоимость ремонта составила 17 тыс. рублей.

«Когда мы шли по переходу с детьми, этот автомобиль ехал с явным превышением скорости, — заявила Моисеева. — Он не притормозил перед нами, я схватила и оттащила сына назад, потому что он шел немного впереди. Я была в состоянии сильного эмоционального состояния и в сердцах хлопнула ладонью по машине, потом ребенок сказал, что мы чуть не попали под машину. Потом он уехал, но вдруг догнал нас уже пешком, чего я не ожила. Начал хватать за руки, кричать, что же я сделала, сказал, что вызовет полицию. На меня посыпался мат, он кричал, что убьет меня. А я просила убрать руки, а потом почувствовала сильный удар в правое предплечье». Однако в своих показаниях Моисеева настаивает: все было совсем не так, мужчина вел себя агрессивно и обещал расправиться с ней, как только она выйдет на улицу из школы.

В суде выступила одна из свидетельниц, которая в этот момент также вела своего ребенка в школу. Она смогла точно вспомнить, что мужчина ударил ее минимум один раз в плечо. Хотя во время объяснений следователю, которые она давала сразу после инцидента, женщина рассказывала как минимум о двух сильных толчках.

«Мы спешили с дочерью в школу, — рассказала свидетельница. — И тут услышала громкую ругань: друг на друга кричали мужчина и женщина. Мужчина орал, что она поцарапала его машину, что он вызовет полицию. А женщина просила дать ей возможность отвести детей в школу. Был контакт со стороны мужчины — он толкнул ее в плечо. Вся ситуация происходила на повышенных тонах, при этом Моисеева стояла с двумя детьми — девочка плакала, а мальчик просто держался за нее. Я помню только один удар ладонью, толчок, не удар кулаком».

Прокурор зачитала показания этой же свидетельницы, которые она дала 11 мая — в них женщина указала, что удара было два. «Мимо меня в сторону улицы Плющиха быстрым шагом прошел мужчина,

он толкнул Моисееву руками в спину. Она удержалась на ногах и крикнула: „Что ты делаешь, рожа твоя нерусская“, — вспомнила свидетельница. — Далее мужчина нанес не менее двух ударов женщине».

На этот раз, спустя почти год после событий, вспомнить все подробности свидетельница не смогла, однако подтвердила, что согласна со своими показаниями, которые давала следователю.

В поддержку Вьюнова на суде выступила его теща, которая рассказала, что мужчина — заботливый семьянин. Она сообщила, что часто ездила с ним в автомобиле и подобных конфликтов никогда не было. Также прокурор зачитала и характеристику с места работы подсудимого, фирмы, где он работает гендиректором более 10 лет: «Добросовестный профессионал, в совершенстве владеет деловой коммуникацией, недостойных поступков не совершал, получает оклад 45 тыс. руб., имеет 16-летнюю дочь».

В ходе заседания Моисеева заявила иск к Вьюнову на 200 тыс. рублей за моральный ущерб.

В беседе с «Газетой.Ru» мужчина заявил, что всеми своими действиями потерпевшая просто «хочет заработать денег». Защита Вьюнова сомневается, что суд в случае признания вины подсудимого обяжет выплатить его эту сумму. «Однако, даже если нас обяжут заплатить 20 тыс. рублей, мы будем обжаловать это решение выше, это дело принципа, кроме того, моему подзащитному точно не нужна судимость, мы будем настаивать на полном оправдании», — сказал «Газете.Ru адвокат Георгий Колесников.

Окончательное решение по делу суд должен вынести в начале марта.