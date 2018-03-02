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KIA анонсировала новый универсал Ceed SportWagon
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KIA анонсировала новый универсал Ceed SportWagon 

LiveCars.Ru 2 марта 2018
Фото: LiveCars.Ru
Корейская компания KIA Motors Corporation официально анонсировала мировой дебют универсала KIA Ceed SportWagon. Практичный автомобиль публично дебютирует на Женевском автосалоне 2018 года.
Отметим, что на опубликованных изображениях демонстрируется универсал KIA Ceed SportWagon глазами независимых дизайнеров. Официальных изображений практичной новинки пока нет.
Очевидно, что передняя и большой часть боковины кузова «сарая» будет идентична тому, что мы видели на недавно представленном хэтче KIA Ceed. А вот «корма» машины получит куда большие изменения.
Кроме этого, как отмечают наши иностранные коллеги, универсал KIA Ceed SportWagon 2019 модельного года будет оснащён модифицированной подвеской, благодаря которой у автомобиля увеличится грузоподъёмность.
Скорее всего, новый универсал KIA Ceed SportWagon/Ceed SW будет предложен с такими же силовыми агрегатами, что и одноимённый хэтчбек. В роли трансмиссии выступит «механика» или «автомат» с двойным сцеплением.
Мало того, как сообщалось ранее, в семейства KIA Ceed нового поколения, помимо хэтчбека и универсала, будут и другие автомобили, которые компания представит до конца текущего года. Кроме этого ожидается появление «заряженной» модели KIA Ceed GT.
Повторимся, мировая премьера нового универсала KIA Ceed SportWagon состоится через считанные дни на автосалоне в Женеве-2018.
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